Amsterdam ‘ontplóft’ door toeristen tijdens paasdagen: ‘We zien ineens Franse groepen’

Met de paasdagen is het toeristenseizoen begonnen. De binnenstad is drukker, het Anne Frank Huis is voor heel april al uitverkocht. Of het dit jaar voor het eerst weer zo druk wordt als voor de pandemie, laat zich lastig voorspellen.

Tot nu toe had Hamdi Habib het nogal rustig met zijn kraam op de Bloemenmarkt. Maar sinds deze week? Ontplóft. Duitsers, Italianen, Fransen, somt hij op, Amerikanen, Israëliërs, Zwitsers. Van shotglaasje tot klompensleutelhanger, alles is wel aan ze te slijten. Als het maar Delfts blauw is, of een tulpenafbeelding heeft.

De paasdagen luiden het startschot in van het Amsterdamse toeristenseizoen, en dat is in één klap te merken. Niet alleen bij ondernemers, ook bij wie ‘s ochtends naar zijn werk probeert te fietsen. Bijvoorbeeld op De Ruijterkade, waar Europese riviercruises aanleggen, en het in de spits soms slalommen is om de rolkoffers te ontwijken.

Het Amerikaanse echtpaar Dana (61) en Bonnie Judd (59) is net van zo’n cruise afgestapt en staat even bij te komen. Ze zijn in Amsterdam om hun hiernaartoe verhuisde zoon op te zoeken. Maar zeker niet alleen dat. De komende vijf dagen moet een hoop worden afgevinkt, waaronder de Zaanse Schans, het Anne Frank Huis, de Keukenhof en een rondvaartboot.

Voor het Anne Frank Huis kochten ze vanuit Nevada al kaartjes, een slimme zet: het museum is voor de hele maand april uitverkocht, zegt Annemarie Bekker van de Anne Frank Stichting. En dat terwijl ze zeven dagen per week geopend zijn van 9 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds. Dat zijn 3400 bezoekers per dag, die volgens Bekker van over de hele wereld komen.

Crises

Het is ‘zo’n beetje wel zo druk’ als rond deze tijd in 2019, vlak voor de coronacrisis, denkt Geerte Udo. Zij is directeur van het gemeentelijke toeristenbureau Amsterdam&Partners. Al is een vergelijking maken met vorige jaren nog wat vroeg, zegt ze, nu we pas aan het begin van het seizoen staan.

Wordt het dit seizoen inderdaad net zo druk als vóór de pandemie, dan zou dat weer voor het eerst zijn: vorig jaar was de stad nog niet volledig teruggeveerd. 2022 begon immers met een lockdown, gevolgd door de oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, inflatie en personeelstekorten. Uiteindelijk is het buitenlandse toerisme in Nederland dat jaar hersteld tot 79 procent van het niveau van 2019, bracht het landelijke toeristenbureau NBTC in kaart.

Dat zal dit jaar naar 92 procent stijgen, luidde in januari de prognose van het NBTC. Veel van de onzekerheden van afgelopen jaar spelen nog steeds, maar corona is haast volledig naar de achtergrond verdwenen. Wel houdt de pandemie nog altijd Aziatische toeristen veelal weg: zij hebben soms nog te maken met strengere reisrestricties.

Een redelijk volwaardig toeristenseizoen wordt het dus waarschijnlijk, al benadrukt Geerte Udo dat dit zich lastig laat voorspellen. “Vóór corona waren er best wat rekenmodellen die betrouwbare prognoses konden maken. Maar door de crises en onzekerheden die nu spelen, werken die modellen niet goed meer.”

Vermeer-tik

Hoe het toerisme zich de rest van het seizoen ook zal ontvouwen, de drukte is nu al flink merkbaar. Ook bij Amsterdamse musea, ziet Tonko Grever, voorzitter van de stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea. Wat daar volgens hem ook bij meespeelt: de succesvolle Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum, die tot 4 juni te zien is en binnen een mum van tijd was uitverkocht.

“Plotseling zien we heel veel Franse groepen,” zegt Grever, die volgens hem een onmiskenbare ‘Vermeer-tik’ hebben. Andere musea liften mee op de tentoonstelling: zo biedt het Luther Museum met succes een alternatieve Vermeer-luistertour aan voor kunstliefhebbers geen tour hebben kunnen bemachtigen bij het Rijksmuseum.

Volgens Grever is met een dergelijke tentoonstelling de ideale toerist aan te trekken; ander publiek dan de low-budget prettoerist die voor overlast zorgt. Dat doen cultuurtoeristen zelfs niet door lange rijen te veroorzaken, want sinds online ticketsystemen is dat verleden tijd.

De ‘kwaliteitstoerist’ is van harte welkom, zegt ook Geerte Udo: die dragen bij aan de verrijking van de stad. “30 procent van het Amsterdamse openbaar vervoer wordt door bezoekers gefinancierd, en ook de verscheidenheid aan kunst en cultuur in de stad is gedeeltelijk aan de toeristen te danken.”

Wint de kwaliteitstoerist aan terrein? Ook dat is nog te vroeg om te zeggen, zegt Udo. De gemeente doet er van alles aan om de overlast-toeristen te ontmoedigen – ze noemt onder meer de onlangs gelanceerde Stay Away-campagne – maar of dat effect heeft, moet nog blijken. “Er is een lange adem voor nodig.”

De prettoerist is donderdagochtend in ieder geval lastig te spotten in de binnenstad, wat goed aan het tijdstip kan liggen. Toeristen die er wel zijn noemen steevast hetzelfde rijtje wensen op: Zaanse Schans, Keukenhof, rondvaartboot, enzovoort.

Dat geldt ook voor de vier 24-jarige Spaanse vrouwen die op de Dam op hun gratis wandeltour zitten te wachten. Eén avond zal er gefeest worden. Dat moet gebeuren in bar Coco’s Outback aan het Thorbeckeplein, overwegend populair onder backpackers, toeristen en internationale studenten. Vinden ze het ook niet druk in de stad, met al die toeristen? Ze halen hun schouders op. “We zijn Barcelona gewend.”