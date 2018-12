Amsterdam onderzoekt veiligheid van bekeerlingen

Aanleiding zijn vragen in de gemeenteraad over bedreigde christenen met een islamitische achtergrond.



In een brief aan de raad laat burgemeester Femke Halsema weten het onderzoek te willen richten op bekeerlingen in de stad van alle gezindten.



Onderzocht wordt om welke groepen het gaat, in welke mate zij te maken krijgen met bedreigingen en welke gevolgen deze hebben. Er komt een begeleidingscommissie van externe onderzoekers.



Het rapport moet in het najaar van 2019 klaar zijn.



