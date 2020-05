Amsterdam onderzoekt intolerantie na geweld tegen homo’s

Beeld Shutterstock

Dat beloofde burgemeester Halsema donderdagmiddag in een debat met de gemeenteraad over de kwestie. De afgelopen weken is er meerdere keren geweld gebruikt tegen twee Amsterdamse mannen die hand in hand liepen in de Indische buurt in Oost. De politie heeft diverse verdachten aangehouden, maar de verbolgenheid over het openlijke geweld, dat op video werd vastgelegd, is groot.

“Dit is intolerantie die in een stad als Amsterdam niet thuishoort, en dat is geen open deur,” reageerde politiecommandant Frank Paauw. Volgens hem hebben dit soort zaken prioriteit bij de politie en het Openbaar Ministerie.

Intolerantie over de hele breedte

Los van de incidenten willen veel partijen in de raad meer informatie over de staat van intolerantie ten opzichte van lhbti’ers. Het onderzoek moet zich richten op de tolerantie onder verschillende bevolkingsgroepen. Want volgens Halsema leeft het fenomeen veel breder dan alleen bij jongeren met een migratieachtergrond, zoals de verdachten uit de Indische buurt. Wat Halsema betreft wordt ook de tolerantie ten opzichte van joodse Amsterdammers en andere bedreigde minderheden onderzocht.

Ook wordt door burgemeester, politie en het OM gesproken over de inzet van roze lokagenten, maar daarbij temperde politiechef Paauw de verwachtingen. Volgens hem is homohaat onderdeel van een dominante straatcultuur en kan het daardoor overal gebeuren, waardoor de inzet van lokagenten niet altijd resultaat oplevert.

Het laatste gerichte onderzoek naar discriminatie en tolerantie in Amsterdam dateert van 2010.