Amsterdam onderzoekt impact corona: nog te vroeg voor steun bedrijfsleven

Amsterdam gaat de economische gevolgen van de coronacrisis in kaart brengen. Maar het college ziet nog geen reden voor extra steun aan economie en het bedrijfsleven.

Door strikt de aanbevelingen van het RIVM en GGD te volgen, wil de gemeente de gevolgen van de coronacrisis op het maatschappelijk leven en de economie van de hoofdstad het hoofd bieden.

Dinsdag vroeg de Amsterdamse horeca de gemeente om bij te springen, nu het aantal hotelgasten en restaurantbezoekers vanwege coronaangst snel daalt. Daarvoor is het volgens het college nog te vroeg. ‘We richten ons in eerste instantie op de volksgezondheid en het zo beperkt mogelijk houden van het aantal nieuwe besmettingen,’ aldus burgemeester Femke Halsema.

Evenementen

‘De situatie is de komende tijd onvoorspelbaar, maar het openbare leven kan gewoon doorgaan,’ schrijft ze aan de gemeenteraad. ‘De impact op het toerisme en de economie is niet te voorspellen. De reis- en vakantiesector is gevoelig voor gebeurtenissen die een gevoel van onveiligheid in de wereld creëren. We zorgen dat het maatschappelijk en daarmee het economisch leven in de stad zoveel mogelijk door kan gaan. Evenementen kunnen vooralsnog doorgaan, evenals congressen en conferenties. Op deze manier hopen we dat de schade op de economie beperkt blijft.’

Wel wordt gekeken naar de impact van de coronacrisis op de economie, zoals de gevolgen van het wegblijven van bezoekers en toeristen. ‘We laten nu in kaart brengen wat de economische gevolgen zijn,’ zegt een woordvoerder van Halsema, ‘zoals voor de horeca. Maar is het moeilijk daar zicht op te krijgen en eventueel iets tegenover te zetten. We hebben daarover contact met ondernemers.’

‘Wij nemen nog geen maatregelen om in te grijpen in de openbare ruimte. Als regio tellen we relatief weinig besmettingen, dus is het nu niet nodig af te wijken van de adviezen van RIVM en GGD.’

De gemeenteraad vergadert woensdag met het college over de coronacrisis.