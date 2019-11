Amsterdam onderzoekt appje aan fietseigenaar bij weggeknipte fiets

Fout geparkeerde fietsen worden door de gemeente afgevoerd naar het Fietsdepot. Beeld ANP

De Utrechtse proef draait vooralsnog om Swapfietsen, de leasefietsen met blauwe voorband waar veel studenten op rijden. Wanneer zo’n fiets in het depot belandt omdat die verkeerd geparkeerd stond, krijgt de berijder daarover een appbericht.

In Utrecht is daarvoor het Dynamisch Anoniem Fietsregister in het leven geroepen, waarin de kenmerken van de fietsen zijn ingevoerd. Wanneer een fiets binnenkomt op het depot, wordt deze gescand op het framenummer. Als dat nummer in het register staat, wordt contact opgenomen met de eigenaar van de fiets, die vervolgens de berijder laat weten dat de fiets is weggeknipt en hoe die weer kan worden opgehaald.

De proef in Utrecht beperkt zich dus nog tot Swapfietsen, maar volgens ­Otto van Boggelen van CROW-­Fietsberaad is het logisch om te ­veronderstellen dat in de toekomst ook verzekeraars, fietshandelaren of deelfietsbedrijven op deze manier ­afgevoerde fietsen kunnen door­geven aan de berijders of eigenaars. De beperking zit in het feit dat veel fietsen niet herleidbaar zijn naar de eigenaar: kentekens op fietsen gelden algemeen als ongewenst.

Het is de bedoeling dat hierdoor meer mensen hun weggeknipte fietsen komen ophalen in het Fietsdepot, dat ver buiten het centrum ligt. De veronderstelling is dat veel mensen niet weten dat hun fiets is afgevoerd door de gemeente: zij gaan er vaak vanuit dat ze het slachtoffer zijn van diefstal.

Gevonden voorwerpen

Amsterdam is ‘geïnteresseerd’ in de Utrechtse proef, hoewel er nog niets concreets is besloten over deelname. “We werken al met een systeem waarmee ­gestolen fietsen die op het Fietsdepot terechtkomen bij de eigenaar kunnen terugkomen. En vanaf ­komende week kunnen Amsterdammers de fietsen op het depot ook ­terugvinden via amsterdam.nl/gevondenvoorwerpen.”

Het lage aantal fietsen dat op het Fietsdepot wordt opgehaald door ­eigenaren is een hardnekkig probleem. Vorig jaar werden meer dan 80.000 fietsen afgevoerd. Daarvan kwamen er uiteindelijk slechts 15.500 weer terug bij de rechtmatige ­eigenaar.

Ingenomen fietsen worden zes ­weken op het Fietsdepot bewaard. Dat geldt niet voor verwaarloosde en ongebruikte fietsen, die worden maar twee of vier weken worden bewaard.