Amsterdam-Noord krijgt als eerste in Nederland een sporthal met LED-vloer

Een impressie van het toekomstbeeld van Elzenhagen Zuid. Beeld Gemeente Amsterdam

Een doorsnee sporthal wordt het niet, Elzenhagen in Noord. Het gebouw krijgt zonnepanelen, en overvloedig regenwater wordt in een kelder onder de hal opgevangen om herbruikt te worden. En de hal aan het J.H. Hisgenpad krijgt ook een leuke primeur: in de vloer van de grote zaal zal LED-verlichting worden verwerkt. De belijning kan dan worden aangepast naar de sport die er wordt gespeeld. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) slaat dinsdag de eerste paal.

Het sportcomplex wordt gebouwd vlakbij de recent gerealiseerde atletiekbaan en is onderdeel van de transformatie van het gebied Elzenhagen Zuid. Beide projecten worden uitgevoerd met de miljoenen die de gemeente enkele jaren geleden heeft uitgetrokken voor sport in de stad. “De stad groeit als een tierelier en sportvoorzieningen moeten daarin mee,” zei wethouder Simone Kukenheim destijds over de totale investering van 276 miljoen.

Nieuwe wijk

Aan het J.H. Hisgenpad staat nu nog een oude sporthal, die wordt gesloopt zodra de nieuwe sporthal klaar is. Het wordt, naast een plek voor scholen om te gymmen, ook de nieuwe thuisbasis van handbalvereniging VOC, schrijft de gemeente.

Het verbeteren van sportvoorzieningen is deel van het plan om van Elzenhagen Zuid een ‘hoogwaardige en duurzame woonwijk’ te maken, schrijft de gemeente. Tussen metrostation Noord en het Noordhollandsch Kanaal zullen ongeveer 1800 huizen komen. Naast nieuwe sportvoorzieningen en nieuwe woningen komt er ook een park langs het Noordhollandsch Kanaal en de nieuwe voorzieningen.

De gemeente hoopt de nieuwe sporthal begin 2023 op te leveren.