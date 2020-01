Amsterdam nog altijd bezaaid met afgetuigde kerstbomen

Kerstbomen in de Stadionkade. Beeld Jakob Van Vliet

Op 6 januari was het Driekoningen, voor veel mensen de dag dat de kerstboom echt de deur uit moet. Maar uit het straatbeeld zijn ze nog niet verdwenen. Van de Bloemgracht tot de Piet Heinkade en de Frans Halsstraat: overal liggen de bomen te verpieteren. Waarom toch?

Vorig jaar kampte de gemeente met defecte ophaalwagens waardoor de bomen ook al wekenlang op straat lagen. Daarom werd een nieuwe regeling bedacht: de kerstbomen mochten dit jaar niet iedere dag buiten worden gezet. “Ze kunnen mee met het grofvuil, of in Centrum met het huisvuil. Dat is dus alleen op bepaalde dagen en op een bepaalde plek.”

Kerstbomen in de Frans Halsstraat op de hoek van de Daniël Stalpertstraat. Beeld Jakob Van Vliet

Die nieuwe regeling is niet tot iedereen doorgedrongen, gelooft de woordvoerder. Bovendien liggen de bomen ook waar het huisvuil twee keer per week langskomt, zoals op de grachten in Centrum, nog doodgewoon in de regen.

“Veel mensen hebben hun boom rond dezelfde tijd buitengezet. Meer dan we aan hadden zien komen,” zegt een woordvoerder van de gemeente. Naast het schema rijden er dit jaar extra afvalwagens rond, om alsnog bomen te verzamelen. “We hopen dat het volgend jaar soepeler gaat.”

Kerstbomen op de hoek van de Prinsengracht. Beeld Jakob Van Vliet

Rollator

Een van die afgedankte bomen ligt op het Amstelveld. Het is de grote kerstboom die kortgeleden nog in brasserie Nel schitterde. “Op 7 januari heb ik hem buiten gezet,” zegt mede-eigenaar van de brasserie Dennis Dwinger (63). “Ik heb geen idee waarom die nog niet is opgehaald door de gemeente. Het stoort me eigenlijk ook niet zo.”

Zijn tafelgenoot Mickey Hovers (46) schudt meteen zijn hoofd. “Ik vind het heel irritant dat ze overal in de weg liggen.” Zijn eigen kerstboom ligt er zelfs al sinds 3 januari. “Hier verderop aan de Prinsengracht is een bejaardencomplex en die oude mensen kunnen soms nauwelijks over de stoep met hun rollator. Maar het is niet alleen aan de Prinsengracht hoor, ze liggen door de hele stad.”

Aanvankelijk had Dwinger trouwens andere plannen met zijn boom. “Ik wilde hem naar Artis brengen voor de olifanten, maar die hadden er al genoeg. Thuis heb ik nooit een kerstboom, ik vind het zonde om zo’n boom voor een paar weken plezier om te hakken. Ik leid helaas aan kerstboomschaamte.”

De grote kerstboom die kortgeleden nog in brasserie Nel schitterde. Beeld Jaike Reitsema

Kerstbomen in de Stadionkade. Beeld Jakob Van Vliet

Kerstbomen in de Afroditekade. Beeld Jakob Van Vliet