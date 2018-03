Amsterdam niet meer beste stad om te wonen als millennial

In 2017 was de stad volgens huizenverhuurwebsite Nestpick nog 'de beste plek ter wereld' voor mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000.



Nestpick rangschikte 110 steden. Bij de samenstelling wordt gekeken naar thema's die millennials belangrijk vinden: werkgelegenheid, betaalbaarheid, de tolerantie in de stad en of er plezier valt te maken.



Amsterdam scoort goed op lhbt-vriendelijkheid, het aantal festivals en start-ups en de goede werkgelegenheid. Voor persoonlijke vrijheid krijgt Amsterdam zelfs een 10 uit 10.



De slechte betaalbaarheid van woningen en de hoge voedselprijzen maken de stad weer wat minder aantrekkelijk. Ook de lage internetsnelheid is een reden om niet naar Amsterdam te verhuizen.



Vraagtekens

Een aantal opmerkelijke stijgers en dalers vergeleken met dezelfde lijst vorig jaar: het werkgelegenheidscijfer is gestegen van een 4,0 naar een 7,6. Het transportcijfer, gebaseerd op de beschikbaarheid van openbaar vervoer, Uber en deelfietsen, is gedaald van een 8,0 naar een 5,7.