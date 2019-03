Amsterdam neemt extra maatregelen tegen woonfraude

Pressen

Het raadslid Alexander Hammelburg (D66), die samen met Hala Naoum Néhmé (VVD) de 'actualiteit' over woonfraude in de raad had aangevraagd, zat er bovenop om Ivens te pressen tot extra maatregelen. "Ik wil weten of er echt behoefte bestaat aan hernieuwde aanpak. Hoe gaat dat precies? En het uitwisselen van tientallen bestanden bij overheden en woningcorporaties moet mogelijk zijn." Ivens stemde daarmee in. Ook wees Hammelburg op de verhoogde boetes die via nieuwe wetgeving op woonfraude komt te staan.



Ook Naoum Néhmé, drong aan op scherper en zichtbaarder optreden tegen woonfraude. Zij diende een raadsbreed gesteunde motie in waarin ze stelde dat bekeken moet worden welke data-bestanden van overheden direct gekoppeld kunnen worden. Zij denkt behalve aan de Gemeentelijke Basisadministratie ook aan de bestanden van de FIOD, de data van de Belastingdienst en de Dienst Werk en Inkomen. Verder wil ze dat de gemeente en corporaties steeds de woonhistorie van sociale huurders nauwkeurig bestuderen, in geval van verdenkingen op woonfraude via doorstroming.