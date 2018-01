Amsterdam neemt afscheid van nederwietvader Kees Hoekert

Hoekert kreeg last van wanen, vereenzaamde en verwaarloosde zichzelf

Tijdens de herdenking regen de mooie verhalen zich aaneen. Over de onvermoeibare verteller Hoekert, die elk uur van de dag (en nacht) gereed was het gesprek aan te gaan, bij voorkeur onder het genot van een glas rode wijn met cola en een highmakertje. Ramses Shaffy mocht 's nachts aan boord gaan bij Hoekert.



En over zijn mateloosheid in de liefde. Hoekert trouwde twee keer, had zes kinderen bij vijf vrouwen en woonde met meer dan tien vrouwen tijdelijk samen. Als hij bij buurman Agterof aanklopte met het verzoek te mogen douchen, wist deze dat de rusteloze jager een nieuwe prooi in het vizier had. Een nostalgische romanticus, aldus Agterof, maar ook een ontrouwe en onmogelijke partner.



Libertijn

Fascinerend was de metamorfose van Hoekert als kind van streng gereformeerde huize tot libertijn die weigerde te denken in termen van goed of kwaad. Jeugdvriend Fons Elders verhaalde over een overval op het Rembrandtplein, waar Hoekert zijn overvallers uitnodigde om mee naar zijn boot te gaan. "Want daar heb ik veel meer."



Het verzoek leidde tot ruzie tussen de rovers, en Hoekert kwam met de schrik vrij. De laatste jaren van zijn leven waren niet de beste. Hoekert kreeg last van wanen, vereenzaamde en verwaarloosde zichzelf.



Na een opname in het OLVG keerde hij op eigen verzoek terug naar de Veluwe. Daar zong hij in het verpleeghuis de psalmen die hij als kind had geleerd. Hij bleef attent en informeerde bij de leuke zusters of zij misschien de nacht met hem wilden doorbrengen.



Zondagavond kwam zijn favoriete verpleegster vragen of zij hem een zoen mocht geven. Dat mocht, zei Hoekert, en dat waren meteen de laatste woorden van de kleurrijke levenskunstenaar.