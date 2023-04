Amsterdam neemt afscheid van Huub Oosterhuis: ‘Hij heeft veel voor ons betekend’

Vrijdagavond kon het publiek in de Rode Hoed afscheid nemen van Oosterhuis. Beeld Dingena Mol

Een half uur voordat de deuren opengaan staat Mies Randag (87) uit Bloemendaal al met haar rollator voor de Rode Hoed op de Keizersgracht, de oudste schuilkerk van Amsterdam, die in 1989 dankzij dichter en theoloog Huub Oosterhuis een nieuw leven kreeg als centrum voor religie, zingeving en poëzie. Hij overleed eerste paasdag en ligt nu binnen opgebaard. Tientallen mensen nemen vrijdagavond afscheid van hem.

Randag is met hem opgegroeid, zegt ze. Hij is haar neef. Haar moeder is de zus van zijn vader. Toen zij overleed heeft hij nog de dienst geleid. Een bijzondere man, zegt ze. Al sprak ze hem niet vaak.

Vernieuwer

‘De paus van Amsterdam’ werd Oosterhuis in een biografie ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag genoemd. Opgegroeid in de Rivierenbuurt, opstandig als de stad zelf. Een vernieuwer van het geloof, die in 1970 werd geschorst als priester omdat hij streed tegen het verplichte celibaat. Een man die het evangelie op geheel eigen wijze interpreteerde en verspreidde en de stad niet alleen verrijkte met De Rode Hoed, maar ook met De Populier, opvolger De Balie en debatcentrum De Nieuwe Liefde. Een vriend en vertrouweling van prinses Beatrix, een man die zich in de jaren negentig aansloot bij de Socialistische Partij.

Onder het orgel, in de grote zaal, staat zijn kist. Een eenvoudig, wit exemplaar, gemaakt van onbewerkt vurenhout. Ernaast zijn foto, karakteristiek, met de bril losjes in de hand. Er speelt muziek. Teksten van Oosterhuis zelf, gezongen door zijn dochter Trijntje. Op het lint staat: ‘Liefde is het enige’.

Prachtig, vindt Randag als ze weer buiten is. Oosterhuis heeft vele levens aangeraakt, zo blijkt wel uit reacties van de rij wachtenden, zowel gelovigen als niet-gelovigen. “Ik ben atheïst,” zegt Johan Meulman (50). “Maar ik ging wel naar hem luisteren, want eigenlijk was hij natuurlijk gewoon een socialist.”

Fenomenale dichter

“Hij was een gevoelsmens. Een fenomenale dichter en schrijver,” zegt Gerard Bouman (83), om vervolgens enthousiast herinneringen op te halen aan de tijd dat Oosterhuis en pater Jan van Kilsdonk in de jaren zestig de stad op stelten zetten en met hun Amsterdamse Studentenekklesia een progressieve wind door de moederkerk lieten waaien.

Bouman: “Ik neem afscheid van mijn buurman. Onze kinderen zaten samen op de Cornelis Vrijschool. Hij heeft de katholieken geleerd om zelf na te denken. Het geloof geeft heel veel mensen troost, maar door Oosterhuis begrijpen wij nu ook dat de bijbel niet meer is dan een verhaal. En dat is helemaal niet erg, want een verhaal is misschien wel het allerbelangrijkste in het leven.”

Bereikbaarder

Henk-Jan Sommeling (62) en Alice Scheffer (53) zingen elke zondag in het koor van de ekklesia in De Rode Hoed. “Hij zag de bijbel als een politiek boek,” zegt Sommeling. “Hij vond dat je niet moest geloven om het geloven, maar dat je er iets mee moest doen.”

“Hij heeft op moeilijke momenten veel voor ons betekend,” zegt Scheffer. “Soms door gewoon even te vragen: hoe gaat het met je?” Sommeling: “De laatste vijftien jaar zocht hij het meer onder mensen. Hij werd steeds bereikbaarder.”

Engeltje

Op de kist is ondertussen een kaart gelegd. Die is afkomstig van Dody Thiel (37), lerares op een openbare Montessori basisschool in Amsterdam. Er staat een engeltje op. Ze heeft hem gemaakt met haar leerlingen uit de middenbouw. “Ik las zijn gedichten voor in de klas,” zegt ze. “We hebben deze week zijn overlijden ook besproken in de klas.”

Op weg naar de uitgang krijgt ze een ‘bidprentje’ in haar handen geduwd: ‘Sterven zal je ooit, maar vandaag en godweet morgen kun je leven, doen zien, iemand voor iemand zijn misschien.’