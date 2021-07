Amsterdam Museum wil verbouwen, maar plan wordt opnieuw afgekeurd

De commissie onderschrijft wel dat het Amsterdam Museum moet worden verbouwd. Beeld Nina Schollaardt

Het aangepaste verbouwingsplan lijkt nog te veel op het oorspronkelijke idee, terwijl verschillende keren is aangegeven dat ‘dit te fors uitpakt in relatie tot de bestaande gebouwdelen’, schrijft de adviescommissie op het gebied van architectuur.

Het historische museum − met zijn locatie in de binnenstad en eeuwenoude geschiedenis als klooster, oudemannenhuis en weeshuis − maakte in februari de plannen voor een langgekoesterde verbouwing bekend. Er zouden onder meer een aantal nieuwe zalen en een daktuin met uitzicht over het Begijnhof, kerktorens, het Spui en het Maagdenhuis komen.

De commissie buigt zich over de vraag of de verbouwing respectvol wordt gedaan en of de nieuwe toevoegingen passen in de bestaande stedenbouwkundige structuur. Dat is vooralsnog niet het geval. Veel bouwmuren en kappen van gebouwen worden gesloopt, en de structuur wordt niet voldoende hersteld of versterkt, luidt het oordeel.

Fundamentele wijzigingen

De commissie onderschrijft wel dat het gebouwencomplex moet worden verbouwd om ook in de toekomst als museum te kunnen worden gebruikt. Maar hoewel sommige onderdelen van het plan zijn verbeterd, zijn die verbeteringen nog te minimaal. De commissie vraagt om fundamentele wijzigingen en een meer ‘passende aansluiting op de historische context’.

Het Amsterdam Museum laat via een woordvoerder weten dat het in gesprek blijft met de commissie en andere betrokkenen over wat de volgende stappen zouden moeten zijn. ‘Daarover gaan we in gesprek na het reces.’