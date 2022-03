Amsterdam Museum gaat woensdag toch open in de Hermitage

De entree van de tentoonstelling van het Amsterdam Museum in de Hermitage. Beeld Lorianne van Gelder

Ook wilde het museum meer duidelijkheid over de banden van de Hermitage met het staatsmuseum in Sint- Petersburg. ‘De Hermitage heeft onze ongerustheid daaromtrent niet weg kunnen nemen,’ schreef directeur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum vorige week in een statement.

Afgelopen donderdag maakte de Hermitage Amsterdam bekend te breken met het Russische museum. De keuze was ingrijpend omdat de Hermitage Amsterdam geen eigen collectie heeft, en ook niet structureel wordt gesubsidieerd.

De breuk met het Russische museum was voldoende aanleiding voor het Amsterdam Museum om alsnog door te gaan met de tentoonstelling. “Het is in goed overleg gegaan met de Hermitage,” zegt een woordvoerder.

Geen feestelijke opening

Het Burgerweeshuis, waar het Amsterdam Museum normaal is gehuisvest, wordt ingrijpend verbouwd. Het Amsterdam Museum aan de Amstel opent nu op woensdagochtend om 10.00 uur het tijdelijk onderkomen, zonder feestelijk moment.

Tot in 2025 is in de speciale Amsterdam Museumvleugel van de Hermitage een nieuwe collectiepresentatie te zien, die naast de traditionele geschiedenis van de stad ook veel ruimte biedt aan tegengeluiden en minder bekende en recentere geschiedenissen van Amsterdam.