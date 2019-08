Amsterdam moet AEB deels afstoten

Volgens bronnen ziet het stads­bestuur geen andere uitweg voor het in zwaar weer verkerende AEB.

Deskundigen van adviesbureau ­Alvarez & Marsal hebben in kaart gebracht hoe AEB er financieel voorstaat. De gemeente maakt daaruit op dat over de 100 miljoen euro nodig is om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Daarmee vergt het zoveel nieuwe investeringen dat het te riskant wordt, concludeert het stadsbestuur. Dat is daarom geneigd de AEB-aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.

Het besluit daarover valt volgende week. Ook de gemeenteraad moet er nog mee instemmen en dat is geen vanzelfsprekendheid, gezien de uitgesproken linkse samenstelling van de Amsterdamse raad.

Een andere aandeelhouder, zeker als die komt uit de afvalbranche, kan nieuw elan brengen binnen AEB. Een tweede voordeel is dat het financiële risico wordt gespreid. Daarom houdt het stadsbestuur de mogelijkheid open een groot minderheidsbelang binnen AEB af te stoten voor een symbolisch bedrag. Ook in dat geval lopen de kosten meteen in de miljoenen. AEB staat voor 145 miljoen euro in de gemeenteboekhouding.

Verkoop onderdelen

De gemeente overweegt ook verkoop van AEB-onderdelen als manier om het risico terug te dringen. Bij een afweging daarover laat het stadsbestuur ook andere publieke belangen meewegen, zoals de afvalverwerking en de ambitie om hele wijken van het gas te halen. Het warmtenet rond de afval-ovens van AEB kan daarbij een vitale rol spelen. Voor de gemeente kan dat reden zijn het warmtenet – dat 35.000 woningen verwarmt in Noord en Nieuw-West – naar zich toe te trekken.

Hoe dan ook zet de gemeente een streep door de eigendomsverhouding die na de verzelfstandiging in 2014 is ontstaan. Toen ging het gemeentelijke Afval Energie Bedrijf zelfstandig verder als overheids-NV met Amsterdam als enige aandeelhouder.

Speelbal

Uit een reconstructie van Het Parool blijkt dat AEB nooit echt op eigen benen heeft gestaan. Zelfs na de verzelfstandiging bleef het de speelbal van de gemeente Amsterdam, die niet alleen alle aandelen hield, maar ook de grootste klant en schuldeiser was. Vanuit die verschillende rollen trok de gemeente nog steeds aan veel touwtjes. Als opdrachtgever drong de wethouder Duurzaamheid bijvoorbeeld aan op nieuwe projecten rond recycling.

Tegelijk worstelt AEB tot de dag van vandaag met de erfenis van zijn oorsprong als afdeling van de gemeente Amsterdam. De cultuur op de werkvloer en het onderhoud van de installaties zijn niet op peil en betrokkenen wijten dat aan de voorgeschiedenis als onderdeel van de gemeente.

