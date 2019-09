Amsterdam mocht deelfietsen FlickBike weren

Deelfietsen van FlickBike. Beeld Charlotte Odijk

De zwart-oranje fietsen die het bedrijf verhuurde, stonden net als gewone fietsen op straat. Met een app op de telefoon konden huurders de fietsen ontgrendelen en gebruiken. Eenmaal klaar met de rit, konden de huurders de fiets op iedere willekeurige plek achterlaten voor de volgende huurder.

Dat systeem valt volgens de rechtbank onder het ‘aanbieden en verlenen van een dienst voor een werkzaamheid op of aan de weg’, oftewel: gebruikmaken van de openbare ruimte voor commerciële activiteiten. Daarmee vormt het een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). ‘Dat geen personeel van FlickBike aanwezig is op de weg en dat de dienst op afstand wordt verricht, brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel.’

Voordat FlickBike begon met het verhuren van deelfietsen, was er contact met een beleidsadviseur van de gemeente, die het verhuurbedrijf het vertrouwen gaf door te zetten met de onderneming. Maar het verhuurbedrijf had niet mogen concluderen dat dit een vrijbrief was om grootschalig te investeren, zegt de rechtbank nu. ‘Uit de e-mailwisseling blijkt namelijk niet dat de ambtenaar op de hoogte was of kon zijn van grootschalige investeringen van FlickBike op korte termijn, hooguit dat FlickBike met plannen rondliep en bezig was zich te oriënteren op het opzetten van een onderneming.’