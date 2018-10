Amsterdam minder in trek bij zoekers op Funda

550.000 Het aantal zoek­opdrachten van Amsterdammers naar huizen in de stad is al tijden rond de 550.000 per kwartaal

De trend is beter zichtbaar bij de geïnteresseerden van buiten Amsterdam. Zij zoeken op Funda beduidend minder vaak Amsterdamse koophuizen: 571.075 zoekopdrachten begin 2017 (2,3 procent), tegen 447.028 zoekers (1,99 procent) in het derde kwartaal dit jaar.



Het totaal aantal zoek­pogingen voor Amsterdam daalde van 4,11 procent in het eerste kwartaal van 2017 tot 3,79 procent in het derde kwartaal van 2018.



Zowel het aantal zoekpogingen van buiten de gemeente Amsterdam als het totaal aantal zoekopdrachten naar huizen in de stad daalt dus ook in absolute aantallen.



Randstad breidt uit

Hoogleraar Latten denkt niet dat Amsterdam uit de gratie is. Zoekers wijken bij gebrek aan aanbod uit naar andere gebieden. Hij wijst er op dat het totaal aantal bezoeken op Funda nog toeneemt.



Oorzaak is volgens Latten de groei van de bevolking met 100.000 per jaar, waarvan circa 10 procent in Amsterdam. Recent onderzoek van hem toont aan dat de bevolkingsgroei in de eerste acht maanden van dit jaar doorzet.



Niet iedereen kan in de stad wonen, zegt Latten over Amsterdam, dat al jaren de populairste zoekbestemming is op Funda. "Dus wijkt het groeiend aantal Amsterdamse zoekers uit naar vooral Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Eindhoven. Eindhoven komt op als stad waar meer zoekers zich op richten die anders in Amsterdam zouden zoeken. De Randstad breidt uit tot Eindhoven."



