Amsterdam mijlenver verwijderd van klimaatdoelen 2030: alle 10 de opties ‘ingewikkeld of ingrijpend’

Het wordt zoeken voor wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) naar mogelijkheden om de Amsterdamse CO 2 -uitstoot te verminderen. De doelstellingen liegen er niet om. In navolging van de rijksoverheid schroefde het stadsbestuur zijn klimaatdoel op naar 60 procent minder CO 2 in 2030. Maar met de huidige maatregelen komt Amsterdam niet verder dan 48 procent.

Het zijn cijfers die komen uit een jaarlijkse studie van onderzoeksbureau CE Delft. De boodschap lijkt elke keer hetzelfde: Amsterdam moet meer doen, harder ingrijpen, als het stadsbestuur zijn klimaatambities wil halen. Ontnuchterend is het gigantische gat dat gaapt tussen de 60 procent en de 48 procent waar de onderzoekers op uitkomen. Dan gaat het om net zoveel CO 2 als alle Amsterdamse personenauto’s uitstoten in één jaar, of de helft van alle woningen in de stad.

De onderzoekers houden er bovendien een enorme onzekerheidsmarge op na. Als alles tegenzit, kan de besparing zomaar beperkt blijven tot 15 procent. Zelfs in het gunstigste geval worden de klimaatdoelen niet gehaald. Dan is de besparing ten opzichte van peiljaar 1990 hooguit 56 procent.

Aardgasvrije woonwijken

Enige hoop kan worden geput uit de progressie die zit in de ramingen. Vorig jaar kwam Amsterdam in de sommetjes van CE Delft niet verder dan 42 procent, het jaar daarvoor was het zelfs maar 37 procent. De onderzoekers zijn nu optimistischer over hoeveel groene stroom Nederland opwekt in 2030. De groei van het aantal datacenters in Amsterdam, grootverbruikers van energie, is naar beneden bijgesteld. Verder is afvalenergiebedrijf AEB nu zeker van een miljoenensubsidie waarmee het vanaf 2028 CO 2 wil opslaan.

Risico’s zijn er ook en die verklaren waarom de onderzoekers er zo’n grote onzekerheidsmarge op nahouden. Omdat energieminister Rob Jetten warmtenetten in publieke handen wil brengen, heeft energiebedrijf Vattenfall zijn investeringen opgeschort, wat voor vertraging kan zorgen bij het aardgasvrij maken van woonwijken.

Verder wijst Pels op het overvolle stroomnet, de personeelstekorten voor technici en de plannen om de stad per 2030 verboden terrein te maken voor auto’s op benzine of diesel. Daarvoor ontbreekt nog een juridische grondslag, waardoor Amsterdam tot voorbij 2030 rekening moet houden met een overgangsregeling.

Lobbyen

CE Delft heeft tien opties om het gat naar de 60 procent te dichten doorgelicht, bijvoorbeeld omdat ze werden geopperd bij het miniburgerberaad dat de gemeente anderhalf jaar geleden organiseerde, maar ook die zijn met grote onzekerheden omgeven.

Dan gaat het bijvoorbeeld om een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op snelwegen rond Amsterdam. De gemeente gaat er niet over en kan hoogstens wat lobbyen bij het kabinet. Zo blijken alle tien de opties ‘ingewikkeld of ingrijpend’, volgens CE Delft. ‘Alle gemakkelijke maatregelen zijn immers al genomen.’

Nog meer CO 2 -opslag bij AEB kan het gat in één klap dichten, maar de investering is onzeker en Amsterdam heeft na de verkoop van het afvalenergiebedrijf geen zeggenschap meer over AEB. Een ander voorbeeld: versnelde verduurzaming van de warmtenetten ligt ingewikkeld. Omdat alternatieven als geothermie niet op korte termijn te verwachten zijn, is een volledig uitstootvrij warmtenet in 2030 alleen mogelijk door meer verbranding van biomassa. En daar is wethouder Pels op tegen.

Onomkeerbare gevolgen

In een brief aan de gemeenteraad benadrukt Pels de urgentie van de klimaatverandering die zich nu al doet voelen in grote delen van de wereld. ‘Daar is onze grote klimaat- en ecologische voetafdruk medeverantwoordelijk voor. Als we het tij niet snel weten te keren, zal ook onze eigen stad met onomkeerbare gevolgen te maken krijgen.’

Dat de klimaatdoelen vooralsnog ijdele hoop lijken, ontmoedigt haar niet. ‘De vraag is niet of, maar hoe we dit gaan doen. We moeten alles aangrijpen wat mogelijk is om onze doelen te halen.’

