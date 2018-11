Amsterdam met 5 miljoen kilo zout klaar voor kou

Op een zomerse 6 oktober reden de strooiwagens al door de stad voor een generale repetitie om alle puntjes op de i te zette voor als het echt koud wordt.



Of er gestrooid moet worden, wordt bepaald aan de hand van 11 weercomputers op drie vaste meetpunten: in de haven, in Noord en in Zuidoost. Continu wordt daar gemeten hoe koud en vochtig de lucht is, wat de wegdektemperatuur is en wat de zoutwaardes zijn.



Emmertje

Voor Amsterdammers die hun handen uit de mouwen willen steken en hun eigen stoep begaanbaar willen maken ligt ook strooizout klaar op verschillende locaties in de stad. Een emmertje moet je zelf meenemen.