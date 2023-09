Amsterdam meldt zich bij minister Rob Jetten: biomassacentrale niet wenselijk

Een exterieur van de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen. De Raad van State oordeelde al dat het energiebedrijf eerst onderzoek moet doen naar de milieueffecten voor hier kan worden begonnen aan de bouw van een nieuwe biomassacentrale. Beeld ANP

Pels richt zich tot Jetten omdat de rijksoverheid onder zijn verantwoordelijkheid subsidie uittrekt voor de centrale. Die subsidie kan oplopen tot bijna 400 miljoen euro. Amsterdam spreekt tot de minister als afnemer van de warmte, zei Pels donderdag in de gemeenteraad. De warmte uit de biomassacentrale komt via het warmtenet immers terecht bij woningen in Amsterdam en Almere.

De gemeenteraad sprak over de biomassacentrale naar aanleiding van het besluit vorige week van de Raad van State om de door de provincie afgegeven bouwvergunning te vernietigen. Pels sloot zich vorige week op sociale media al aan bij een oproep aan Vattenfall door de gemeente Diemen om de centrale niet te bouwen.

In het door Partij voor de Dieren en GroenLinks aangevraagde spoeddebat zei Pels verder dat tot volgend jaar wordt bestudeerd welke duurzame warmtebronnen mogelijk zijn om de stad van het aardgas af te halen, het plan is vooralsnog: per 2040.

Alternatieven zijn moeilijk

Net als verschillende coalitiepartijen liet Pels doorklinken dat het niet zal meevallen om alternatieven te vinden voor biomassawarmte bij het van het aardgas halen van woningen. “Het kan zijn dat we daar vertraging in oplopen,” zei Pels. “Ik kan niet toezeggen dat we een-op-een doorgaan met dezelfde snelheid.”

Mogelijk dat warmte uit geothermie, aquathermie en de restwarmte van datacenters sneller inzetbaar zijn. Amsterdam spreekt daarover onder meer met Vattenfall.

Het Amsterdamse stadsbestuur is eerder wel kritisch geweest over biomassa als warmtebron en de miljoenensubsidies die daarvoor werden uitgetrokken. Tegelijk werd de mogelijkheid voor een biomassacentrale opengelaten in de plannen die vanaf 2016 werden ontvouwd om de stad van het aardgas te halen. Na overleg met Amsterdam kondigde Vattenfall daarop in 2018 de biomassacentrale aan.

De vraag is daarom ook wat Vattenfall zelf wil met zijn biomassaplannen. In een reactie zegt een woordvoerder dat het energiebedrijf de uitspraak nog bestudeert en zich beraadt op vervolgstappen. Eerder stelde Vattenfall dat draagvlak in de regio een voorwaarde is voor de bouw van de centrale.

Politiek haalbaar

In de provincie wordt later deze maand gedebatteerd over de biomassacentrale. Na het oordeel van de Raad van State kan Vattenfall een nieuwe bouwvergunning aanvragen en het milieuonderzoek dat daarbij een voorwaarde is gebleken, maar de Partij voor de Dieren, JA21 en SP hebben zich al voorgenomen dit onmogelijk te maken door nieuw beleid. Omdat veel partijen – waaronder BBB, de grote winnaar van de verkiezingen eerder dit jaar – kritisch zijn over biomassa, lijkt dit politiek haalbaar.

Wel is het de vraag of het juridisch mogelijk is om een stokje te steken voor een nieuwe bouwvergunning. Intussen wachten Vattenfall overigens nog verschillende procedures bij de Raad van State, onder meer vanwege de stikstofuitstoot van de biomassacentrale. Hoe dan ook zullen er daarom nog jaren overheen gaan voordat de centrale gebouwd kan worden. Ter vergelijking: in 2018 was de verwachting van Vattenfall dat de biomassacentrale bij Diemen er in 2022 zou staan.