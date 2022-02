Amsterdam mag van rechter paal en perk stellen aan rondvaartboten

Beeld ANP

Om de groeiende drukte op de grachten tegen te gaan, kwam de gemeente Amsterdam vorig jaar met een nieuw vergunningenstelsel. In plaats van vergunningen voor onbepaalde tijd wordt nu een maximumaantal, tijdelijke vaarvergunningen verloot. In het nieuwe systeem is plek voor 550 vergunningen, waarvan de eerste 155 in maart vorig jaar werden verloot. Die gaan vanaf 2024 in. De reders vrezen door de loting voor het voortbestaan van hun bedrijven en spanden rechtszaken aan.

Volgens de rechtbank gaat het college van burgemeester en wethouders er terecht van uit dat ‘de leefbaarheid in de stad onder druk staat vanwege de grote bezoekersaantallen.’ ‘De rechtbank is het met het college eens dat het algemeen belang van een leefbare stad zo’n dringende reden is dat het terecht is dat het aantal vergunningen wordt gemaximeerd,’ zo staat dinsdag in een persbericht. Minder ingrijpende maatregelen verminderen de druk op de leefbaarheid in Amsterdam niet, zo is de rechtbank met het college eens.

Daarnaast vindt de rechtbank dat de overgangstermijn naar het nieuwe stelsel niet te kort is. ‘De reders willen het voortbestaan van hun bedrijf veiligstellen. Daar krijgen ze de kans toe. De reders krijgen meerdere jaren om zich in te stellen op de nieuwe situatie.’

‘Enorm teleurgesteld’

Bestuurslid Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam laat weten dat veel reders uit het lood geslagen zijn door de uitspraak. “We zijn enorm teleurgesteld dat de rechtbank volledig meegaat met de gemeente. We zitten al tien jaar in onzekerheid door het steeds veranderende vergunningenbeleid, en de afgelopen twee jaar ook nog door corona. We hoopten ons nu te kunnen gaan richten op herstel, maar het is ons niet gegund.” Heijn verwacht dat de reders naar de Raad van State stappen. “We zullen wel moeten, want iets anders hebben we niet.”