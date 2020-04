Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels verbieden

Amsterdam Cheese Company. Beeld Google Streetview

Amsterdam verbiedt vanaf 2017 de opening van nieuwe toeristenzaken in de binnenstad, om daar een monocultuur te voorkomen: buurtwinkels verdwijnen en maken plaats voor zaken die zich alleen nog richten op bezoekers uit binnen- en buitenland.

Dit betekent dat er geen wafelbakker, fietsverhuurder, toeristische kaaswinkel of ticketshop nog bij mocht. De gemeente had zich er op voorbereid dat diverse toeristenbedrijven dit beleid, vastgelegd in een bestemmingsplan, zouden aanvechten voor de rechter en dat is ook gebeurd. De Raad van State staat Amsterdam echter toe door te gaan met dit beleid.

Cheese Company

De winkeleigenaren stelden dat Amsterdam in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn handelt, maar de Raad van State vindt dat de gemeente gelijk heeft dat er sprake is van een monocultuur van toeristenwinkels in de binnenstad. De gemeenteraad heeft het weren van nieuwe toeristische winkels ‘noodzakelijk mogen achten met het oog op de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam’.

Winkels die al voor 2017 bestonden, mogen gewoon doorgaan. Ook de winkel van Cheese Company aan het Damrak mag blijven bestaan. De Raad van State had al bepaald dat deze winkel buiten het bestemmingsplan valt, omdat de eigenaren al voor de invoering daarvan bezig waren met de start van de zaak.

‘De uitspraak van de Raad van State valt samen met de coronacrisis, waardoor toeristen uit de binnenstad zijn verdwenen en de ketens die zich richten op deze gasten, zware tijden doormaken.