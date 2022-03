Amsterdam maakt zich klaar voor opvang Oekraïners, Halsema waarschuwt voor impact

Amsterdam bereidt de komst voor van grote groepen Oekraïense vluchtelingen. Een kleine duizend hotelbedden zijn deze week gereed. Burgemeester Femke Halsema waarschuwt ook voor de economische impact van de oorlog.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen er al in de stad zijn gearriveerd, is niet bekend. Er zitten er al honderden in diverse hotels en veel Amsterdammers met Oekraïense wortels of mensen die barmhartig een kamer beschikbaar stellen, hebben hun huis ook al vol met Oekraïners. Sinds de start van de oorlog twee weken geleden en de komst van de eerste vluchtelingen naar het A&O Hostel in Zuidoost en het Savoy Hotel in De Pijp wordt naarstig gezocht naar meer capaciteit om vluchtelingen te kunnen opvangen.

Het schouwen van locaties en opstellen van contracten gaat tot ’s avonds laat door, zegt burgemeester Femke Halsema. Waarschijnlijk zullen grote ketens zoals Holiday Inn, Novotel en het Corendon Hotel in Badhoevedorp honderden bedden (tegen vergoeding) ter beschikking stellen. Brancheverenigingen KHN en Luxury Hotels of Amsterdam helpen de gemeente.

Voor de eerste nacht

Halsema heeft deze week een rondetafelgesprek gehad met Oekraïense Amsterdammers die haar om hulp hebben gevraagd. “Deze oorlog is dichtbij en daarmee zijn de pijn en het leed dat ook. Het is hartverscheurend dat zo veel vaders en broers achter moesten blijven. Daar hebben mensen veel verdriet van.”

Sportzalen worden in gereedheid gebracht om noodopvang te bieden, als de vluchtelingenstroom de komende dagen aanzwelt. “Dat is voor de eerste nacht. We proberen mensen zo snel mogelijk een bed te geven op een plek met meer privacy en comfort.” Aan de Javakade zullen twee grote schepen, normaal gesproken in gebruik voor riviercruises, onderdak bieden aan tientallen vluchtelingen.

De situatie in de stad begint daarmee te lijken op de winter van 2015, toen dagelijks tientallen Syrische vluchtelingen naar Amsterdam kwamen. Een groot verschil is dat er nu nog nauwelijks registratie plaatsvindt, belangrijk om later onderwijs, zorg en inkomenssteun te verzorgen. Dat komt omdat de opvang van de oorlogsvluchtelingen dit keer niet via de reguliere asielprocedure van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) loopt, maar via de 22 veiligheidsregio’s die elk verantwoordelijk zijn gemaakt voor de opvang van 2000 Oekraïners.

“De infrastructuur van het COA is vastgelopen door de komst van vele Afghanen vorig jaar, tegelijkertijd heeft het COA wel de meeste ervaring in het registeren van migranten,” zegt Halsema. “Dat moeten wij als Veiligheidsregio opnieuw uitvinden.”

Onweer in de lucht

In afwachting van een landelijk registratiesysteem voor Oekraïense vluchtelingen opent de gemeente donderdag een aanmeldcentrum in de RAI, waar Oekraïners die in Amsterdam arriveren zich kunnen registreren voor opvang en hulp. Delen van de gemeentelijke website worden momenteel vertaald in het Oekraïens; de Oekraïense gemeenschap in Amsterdam werkt ook aan een online hulpplatform.

Tegelijkertijd kan de zich nog van corona herstellende economie van de stad door de oorlog opnieuw een opdonder krijgen, waarschuwt de burgemeester. “Als het goed gaat in de wereld boomt Amsterdam, maar als het goed mis gaat, merken we dat ook direct.” Halsema vreest dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne uitgroeit tot een strijd tussen machtsblokken in de wereld, wat ook het toerisme kan raken. “We houden er rekening mee dat deze crisis de armoede verergert en daarmee de tegenstellingen tussen Amsterdammers vergroot.” Ze wijst ook op jongeren, die eerst met de pandemie te maken kregen en nu opnieuw een crisis meemaken. “Ze voelen dat er onweer in de lucht hangt.”

Halsema waarschuwt ook voor het bedrijven van politiek over de rug van Oekraïners. Zo gebruikte de VVD de Russische inval om in de campagne voor de raadsverkiezingen op te roepen illegale asielzoekers sneller te deporteren. “Wat dit land en de stad niet kunnen gebruiken, is politieke polarisatie. De solidariteit met Oekraïners moet niet in mindering worden gebracht op die met andere vluchtelingen.”