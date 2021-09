Amsterdam maakt toch geld vrij voor behoud stadsdichter

Stadsdichter Gershwin Bonevacia zal naar verwachting begin januari het stokje overdragen aan zijn opvolger. Beeld Marc Driessen

Dat schrijft wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur) eind augustus in reactie op een brandbrief van een verzameling van stads- en dorpsdichters. Zij spraken er schande van dat Amsterdam zijn dichter dreigde te verliezen. De gemeenteraad vroeg de wethouder afgelopen januari al om de brief te beantwoorden.

In 2018 trok de gemeente, vrijwel als enige stad waarin een dichter actief is, haar financiële bijdrage in. In de tussentijd werd de huidige dichter Gershwin Bonevacia tijdelijk betaald door twee particuliere partijen (Het Parool en De Kleine Komedie) en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (Slaa). Ook zij vreesden voor het einde van de stadsdichter in Amsterdam.

‘De stadsdichter vindt voortaan organisatorisch onderdak bij de Slaa,’ schrijft Meliani. De Slaa is opgenomen in het Kunstenplan 2021-2024 en ontvangt hieruit subsidie. ‘De gemeente zal extra middelen ter beschikken stellen voor het honorarium van de stadsdichter en de borging van de activiteiten.’ Slaa zal samenwerken met de ‘culturele partners’ van Amsterdam om de gedichten te publiceren en presenteren.

‘Tijd voor een ander’

Bonevacia vindt het ‘heel erg mooi’ dat er een oplossing is gevonden voor de komende jaren. “Een stad als Amsterdam verdient een stadsdichter. Ik ben het de afgelopen 2,5 jaar met veel plezier geweest en heb de stad wat poëtischer kunnen maken. Dat gun je Amsterdam nog vele jaren.”

Bijzondere aan zijn tijd als stadsdichter is het vastleggen van het begin van de coronaperiode, vertelt Bonevacia. “Maar er zijn zoveel dingen. Vorige week stond ik bijvoorbeeld voor de Ajaxselectie. Ook de gedichten over de gruwelijk vermoorde Bas van Wijk en over tentoonstellingen in het Van Gogh Museum waren bijzonder.”

Bonevacia zal naar verwachting begin januari 2022 het stokje overdragen aan een nieuwe stadsdichter, aldus Meliani. De dichter ‘verheugt’ zich op de overdracht. “Ik had de bijzondere taak om niemand minder dan K. Schippers op te volgen en nu is het tijd voor iemand anders. Ik hoop op een vernieuwende stem die recht doet aan de diversiteit van de stad. Ik zou het niet erg vinden als het dit keer weer een vrouw wordt.”