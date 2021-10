Amsterdam maakt te weinig plek voor zijinstromers in het onderwijs

Nu de scholen min of meer normaal zijn begonnen, doet het samenwerkingsverband van schoolbesturen opnieuw een oproep werk te maken van stageplekken voor zijinstromers. Beeld ANP

Amsterdam heeft als doel 180 zijinstromers – professionals uit een ander vak die zich versneld om laten scholen tot onderwijzer – per jaar op te leiden tot bevoegde leerkrachten voor het Amsterdamse basisonderwijs. Dat is onderdeel van het noodplan dat de Amsterdamse schoolbesturen vorig jaar opstelden in strijd tegen het lerarentekort.

Afgesproken is dat elk schoolbestuur stageplekken biedt voor zijinstromers, minstens zes procent van de formatieplaatsen. Op een school met vijftig leerkrachten zou dat dus neerkomen op drie docenten van buiten het onderwijs. Uit een rondgang blijkt dat slechts 3 van de 35 schoolbesturen – Amos, Zonova en AWBR – dat doel hebben gehaald.

Restart

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 125 zijinstromers gestart; 55 minder dan de beoogde 180. “Die afspraak is een jaar oud en we hebben nu geconstateerd dat niet alle schoolbesturen het minimum hebben gehaald,” zegt Harry Dobbelaar, als schoolbestuurder betrokken bij het zijinstroomproject van de Stuurgroep Lerarentekort Amsterdam. Dobbelaar wil niet ingaan op de besturen die het niet hebben gehaald, en zeg pas half november definitieve getallen te hebben. “Maar het klopt dat we het minimum niet hebben gehaald.”

Ook dit schooljaar zitten veel zijinstromers te wachten op een stageplek. Van de 180 zijn er 55 ingestroomd en zitten er 79 kandidaten nog in de kennismakingsfase. De verwachting is dat zij in februari zullen instromen, laat wethouder Marjolein Moorman weten.

Het ziet ernaar uit dat het streefgetal van 180 dit schooljaar dus wederom niet wordt gehaald. De scholenkoepel BBO heeft daarom opnieuw een oproep gedaan aan de schoolbesturen. Dobbelaar: “Zie het als een restart nu de scholen weer enigszins in de ‘normale’ situatie zitten. De afspraken zijn hetzelfde, maar nu gaan we echt met z’n allen zorgen dat het lukt.”

Samenwerking

Het is een vicieuze cirkel: zolang er te weinig leerkrachten zijn, hebben te weinig mensen de handen vrij om zijinstromers het vak te leren. Moorman ziet verdere samenwerking tussen besturen als enige uitweg. Ze doet een oproep aan de schoolbesturen die het minst kampen met een lerarentekort. De problemen zijn immers niet op alle scholen even groot: uit de cijfers blijkt dat scholen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord het grootste lerarentekort hebben. “Deze stadsbrede afspraken doen een beroep op de solidariteit van schoolbesturen,” zegt Moorman. “Juist bij besturen waar het lerarentekort een minder groot probleem is, moet er plek zijn voor zijinstromers.”