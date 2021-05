Amsterdam maakt schulden om zorg en jeugdhulpverlening op peil te houden

Kinderen die thuis in de problemen zitten, dreigen langer te moeten wachten op de steun van jeugdhulp. Beeld ANP XTRA

Om te voorkomen dat de wachtlijsten voor zorg en jeugdhulpverlening in Amsterdam weer oplopen, ziet de gemeente zich genoodzaakt om nog dit jaar uit eigen middelen ruim 25 miljoen euro extra in te zetten. Geld dat de stad eigenlijk niet heeft.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota van Amsterdam, het tussentijdse overzicht van inkomsten en uitgaven van de stad. Wethouder Victor Everhardt van Financiën borduurt daarin voort op de begroting die vorig jaar werd vastgesteld: alle zeilen bijzetten om de ergste effecten van de coronacrisis te verzachten.

Herstel aanjagen

De inkomsten van de stad nemen dit jaar door de crisis met 200 miljoen euro af, onder meer door een terugloop van de toeristenbelasting en parkeergelden. Toch wil het college veel geld stoppen in behoud van werkgelegenheid, het creëren van nieuwe banen en het opvangen van een groeiende groep mensen die naar verwachting afhankelijk zullen worden van de bijstand. Vorig jaar werd al een banenplan van 78 miljoen euro aangekondigd en een economisch herstel- en investeringsplan van 21 miljoen euro. De kunst- en cultuursector wordt gesteund met 21,4 miljoen euro noodsteun.

‘We investeren ons uit de crisis,’ schrijft Everhardt in de voorjaarsnota. In totaal gaat het in 2021 en 2022 om 1,5 miljard euro, dat bijvoorbeeld wordt gestopt in onderwijshuisvesting, in duurzaamheid en onderhoud van groen. Zo hoopt het college de economische groei en het sociale herstel van de stad aan te jagen.

Dat betekent wel dat de schuld van Amsterdam dit jaar naar verwachting met 800 miljoen euro toe zal nemen: van 6,1 miljard euro eind 2020 naar 6,9 miljard eind 2021.

Tekorten dekken

Naast de compensatie voor de toegenomen vraag naar zorg en jeugdhulpverlening trekt het college nog een aantal kleinere bedragen uit in de voorjaarsnota. Zo staat Amsterdam voor 2 miljoen euro garant om tekorten te dekken op de bouw van het Namenmonument voor de slachtoffers van de Holocaust.

Voor een betere toegang tot overheidsdocumenten via de Wet Openbaarheid van Bestuur trekt het college de komende jaren ruim 6 miljoen euro uit. Voor de organisatie van grote evenementen als de Pride, de Sinterklaasintocht, Kwaku, het Jordaanfestival en de Uitmarkt komt jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar.