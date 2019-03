Amsterdam maakt inhaalslag met inentingen meningokokken

Dat zei wethouder Simone Kukenheim (zorg) donderdagmiddag in de gemeenteraad. Amsterdam kampt met een zeer lage opkomst na een algehele oproep tot inenting tegen de meningokokkenbacterie. In sommige buurten, zoals Slotervaart, kwam slechts 51 procent van de 13 en 14-jarige jongeren opdagen. Gemiddeld komt in Amsterdam 77 procent van de doelgroep een prik halen, de laagste score van heel Nederland.



Kukenheim zegt dat de gemeente bezig is met een inhaalslag. Op 18 april en 20 juni worden door de GGD vaccinatie 'events' gehouden in de RAI, waar jongeren de hele dag terecht kunnen. Ook buiten deze dagen om kunnen zij afspraken maken om de belangrijke prik te halen.



En zelfs dan houdt de GGD het in de gaten. "Jongeren waarvan we zien dat ze niet geweest zijn, zullen we opnieuw actief benaderen", zegt de wethouder. Het landelijk gemiddelde opkomstpercentage ligt op 86,5 procent