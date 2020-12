Amsterdam maakt bijsluiter voor schurk met straatnaam

Joost van Trappen Banckert, zoals de admiraal werkelijk heette, heeft een dubieus verleden en er is een straat naar hem vernoemd, de Joos Banckersweg. Beeld Amsterdams Museum

Ja, daar keken de bewoners van de Joos Banckersweg ook van op, dat de naamgever van hun straat in de zeventiende eeuw als commandant bij de West-Indische Compagnie tijdens een expeditie in Nederlands-Brazilië 250 inheemsen levend tegen de wanden van zijn schip liet spijkeren om de vijand schrik aan te jagen. Op het straatnaambordje wordt alleen melding gemaakt van het aandeel van Banckers in de verovering van de Zilvervloot en de slag bij Duins.

Banckers is een van de tientallen zeehelden met een straatnaam van wie de carrière de afgelopen maanden door studenten publieksgeschiedenis van de UvA onder de loep is genomen. Op verzoek van het stadsbestuur, dat niet alleen meer diversiteit wil in de stratengids van Amsterdam, maar ook zoekt naar mogelijkheden om het héle verhaal te vertellen over oude helden met een dubieus verleden. Heerlijke opdracht voor de studenten: ga de buurten in, praat met bewoners en kom met een voorstel.

Behoefte aan uitleg

Dat laatste gebeurde vrijdagmiddag, tijdens een digitale presentatie. De boodschap uit de buurten was gemengd, vertelden de studenten, variërend van ‘handen af van onze helden’ tot ‘kan er snel een nieuwe straatnaam komen?’ Dat laatste is nadrukkelijk niet de bedoeling. Wel is het plan om meer informatie te geven over de naamgevers van de straten. Daar is ook wel behoefte aan, bleek uit het buurtonderzoek, als het tenminste niet te veel tijd en energie kost.

Maar hoe doe je dat? De studenten hadden over die vraag in groepen nagedacht, en kwamen tijdens de presentatie met uitgewerkte voorstellen. De ene groep kwam op de proppen met vrolijke gekleurde stoeptegels met een qr-code, waarmee via de smartphone een buurtbewoner tekst en uitleg geeft over de straatnaam. De andere had gekozen voor de kwisvorm, waarbij een billboard met een prikkelende vraag bewoners en voorbijgangers nieuwsgierig moet maken naar de website met uitleg.

Een jury met wethouder Rutger Groot Wassink in de gelederen koos na afloop van de presentatie voor twee winnaars: de groep van de stoeptegel en een groep die met muurschilderingen van historische taferelen en informatieborden de straatnaam van een bijsluiter wil voorzien. Zij mogen nu samen met een professioneel bureau aan de slag om met een plan te komen dat ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, ergens in een buurt met veel dode helden met een ingewikkeld curriculum vitae.