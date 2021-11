Amsterdam maakt 10 miljoen euro extra vrij voor parken en groen

De Bretten in Nieuw-West. Beeld Eva Plevier

“We gaan een grote slag maken in het aanleggen van extra groen en het verbeteren en uitbreiden van onze mooie parken,” zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Groen). “Dit is het eerste deel van de 26,6 miljoen euro die we voor grote groenprojecten hebben gereserveerd, de overige 15 miljoen volgt begin volgend jaar. In een grote stad als Amsterdam genieten veel mensen van onze parken, die als gezamenlijke tuinen worden gebruikt. We zorgen daarom voor meer groen dat goed is ingericht voor intensief gebruik, maar ook voor de natuur en voor de dieren in de stad.”

Er wordt geld vrijgemaakt voor zeven projecten. Het Gaasperdammertunnelpark (Zuidoost, 2,4 miljoen euro), het LaBGReen in De Bretten (Nieuw-West 1,8 miljoen euro), het Noorderpark (Noord, 2 miljoen euro), het Wertheimpark (Centrum, 850.000 euro), het Knowledge Mile Park (Oost en Centrum, 2,1 miljoen euro), het Weteringpark (Centrum 1,6 miljoen euro) en het Martin Luther Kingpark (Zuid, 130.000 euro) zullen allemaal heringericht of uitgebreid worden.

In het LaBGReen in de Bretten, dat in totaal 130 hectare groot is, zullen onder andere de speel- en sportvoorzieningen verbeterd worden en komt er plek voor waterrecreatie. Het Noorderpark zal van het geld heringericht worden. Het bestaande groen wordt daar verbeterd en er wordt groen toegevoegd. Bewoners zullen bij de uitvoering betrokken worden. En in het Gaasperdammertunnelpark worden acht parkvelden aangelegd waar kunst, cultuur, sport, spel en recreatie centraal komen te staan.