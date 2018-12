Amsterdam loopt voorop: man werkt minder, vrouw meer

We dachten het wellicht al een tijdje, maar cijfers bevestigen het nu ook: de Amsterdammer is in de verdeling van werk en zorg een stuk moderner dan de rest van Nederland. Mannen werken minder, vrouwen meer.



Waar de Nederlandse man gemiddeld 39 uur werkt, werkt de Amsterdammer er 35. De Amsterdamse vrouw werkt 30 uur per week: twee uur meer dan het landelijke gemiddelde.



Nederland loopt al jaren op kop als het gaat om deeltijdwerk: 74 procent van de vrouwen werkt in deeltijd, 27 procent van de mannen. In Amsterdam is de verdeling een stuk gelijker: 59 procent van de vrouwen en 34 procent van de mannen werken minder dan 36 uur.



Onder professoren

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Amsterdamse dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS).



Het verschil wordt veroorzaakt door het grote aantal hogeropgeleiden in de stad - in Amsterdam zijn er anderhalf keer zoveel als in de rest van Nederland. Hoe hoger de opleiding, hoe groter de kans dat vrouwen kiezen voor voltijdwerk of grotere deeltijdbanen.



Als je alleen naar hogeropgeleiden zou kijken, zou het verschil dus nog groter zijn, maar Amsterdam telt ook veel gezinnen met niet-westerse wortels, die juist een traditionele verdeling van werk en zorg kennen.