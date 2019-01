Amsterdam loopt voor op instellen helmplicht snorfietsers

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan die de minister vraagt te komen met een wetsvoorstel die de helmplicht regelt. Volgens de indieners is de snorfiets in de praktijk al vaak een bromfiets, waarvoor al een helmplicht geldt.



Ook zijn snorfietsers relatief vaak betrokken bij ongelukken met verwondingen aan het hoofd tot gevolg en zijn hersenletsels onder snorfietsers beduidend hoger dan onder bromfietsers en motorrijders.



Van snorfiets naar brommer

De verwachting is dat veel snorfietsers als gevolg van de helmplicht hun voertuig zullen laten registreren als brommer, omdat juist het niet hoeven dragen van een helm voor een groot deel van hen de doorslaggevende reden is geweest om voor de snorfiets te kiezen. In de praktijk rijden veel snorfietsers al net zo snel als brommers.



Brandbrief

In december schreven verontruste artsen een brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) met de oproep de helm verplicht te stellen bij de snorfiets. Zij schreven dagelijks de gevolgen te zien van ongelukken met traumatisch hersenletsel tot gevolg.



Ook wezen zij erop dat Nederland een van de weinige landen in Europa is dat geen helmplicht heeft voor de snorfiets. De minister moet nu snel met een wetsvoorstel komen, maar dat kan nog enige tijd duren.



Per 8 april

Hierdoor doet zich de vreemde situatie voor dat Amsterdam met ingang van 8 april vooruitloopt op landelijke wetgeving. Dat is de dag dat op de meeste plekken in de stad de snorfiets niet langer gebruik mag maken van het fietspad: zij moeten dan, met een helm, naar de rijweg. Op wegen zonder vrijliggende fietspaden verandert er niets en mogen snorfietsers nog zonder helm het verkeer in.



De gemeente zag en ziet deze onduidelijkheid als een van de struikelstenen voor de nieuwe regelgeving. Gevreesd wordt dat snorfietsers continu hun helm gaan op- en afzetten: helmpje-op-helmpje-af. Ook bestaat het gevaar dat snorfietsers de straten met vrijliggende fietspaden vermijden en zich vooral via kleine straatjes door de stad gaan bewegen.



Het invoeren van nieuwe landelijke regels zou betekenen dat snorfietsers ook dan hun helm moeten dragen. Voor de berijders zelf, maar zeker ook voor de handhavers, betekent dit uiteindelijk meer duidelijkheid.



