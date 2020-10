Amsterdam-Londen kan nu in vier uur met directe treinverbinding

De aankomst van de eerste Eurostar vanuit London op Amsterdam Centraal. Beeld ANP

De komst van de directe treinverbinding met Londen heeft lang op zich laten wachten. De trein van vervoerbedrijf Eurostar zou eigenlijk begin dit jaar al gaan rijden, maar de paspoortcontrole was toen nog niet op orde. Vervolgens zou de trein vanaf 30 april rijden, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten.

Maandagochtend om 7.47 uur was het dan eindelijk zover: de eerste treinreizigers reden zonder over te stappen naar de overkant van Het Kanaal. De trein maakt tussenstops in Rotterdam en Brussel. De terugreis, van Londen naar Amsterdam, kon al wel zonder overstappen.

Voorheen moesten reizigers op het traject Amsterdam-Londen altijd uitstappen in Brussel-Zuid om daar een paspoortcontrole te ondergaan. Die controle gebeurt nu op Amsterdam CS of Rotterdam CS. Op die stations staan terminals voor de identiteitscontrole.

Negatief reisadvies

Of de directe treinverbinding meteen populair zal zijn, is nog maar de vraag. Engeland en Nederland hebben een negatief reisadvies ingesteld voor elkaars inwoners. Dat betekent dat je 14 dagen in quarantaine moet als je naar Engeland reist. Reis je vanuit Engeland naar Nederland, dan moet je 10 dagen in quarantaine. In de trein gelden de gebruikelijke coronaregels zoals het dragen van een mondkapje en zo veel mogelijk afstand bewaren.

Vanwege de ingestorte vraag rijden er voorlopig maar twee treinen per dag en rijden ze niet in het weekend. De reistijd vanuit Amsterdam naar Londen is met de trein 4 uur en 9 minuten. Hij stopt ook nog onderweg in Rotterdam: van daaruit is het nog maar 3 uur en 29 minuten rijden.

De kosten voor een treinkaartje naar Londen zijn afhankelijk van het moment waarop je boekt. Voor een enkele reis ben je minstens 46 euro kwijt.

Internationaal treinreizen raakt steeds meer in trek: vanaf december dit jaar rijdt er al een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Vanaf volgend jaar gaat er wellicht ook een nachttrein rijden naar Zürich.