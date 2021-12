Amsterdam Light Festival houdt lichten aan, maar verkeert in zwaar weer

Amsterdam Light Festival gaat door, maar zonder rondleidingen en boottochtjes door de grachten. Beeld ANP

De jubileumeditie van het festival wordt van begin af aan geplaagd door de coronarestricties: vlak voor aanvang gooide de organisatie het programma nog om en besloot het de lichten alleen in de vroege ochtend en in de late middag aan te zetten. Dat besluit werd op verzoek van burgemeester Femke Halsema teruggedraaid.

Nu mag de lichtkunst dus aanblijven in de avond. “Dat doen we eigenlijk speciaal voor omwonenden en passanten,” zegt directeur Frédérique ter Brugge. “We organiseren zelf niets meer.” Ter Brugge hoopt dat mensen die op eigen houtje toch een wandeling langs de lichtkunstwerken maken zich aan de coronamaatregelen houden. “Als ze dat niet doen, wordt de stad weer donker.”

De kunst van het Amsterdam Light Festival is nu in feite openbare verlichting geworden. Daarom houdt niet het festival, maar de gemeente de drukte rondom de kunstwerken in de gaten. Wanneer avondwandelaars niet genoeg afstand van elkaar houden of met een te grote groep zijn, kan de stad besluiten om de tijden aan te passen, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Crowdfunding

Doordat er geen wandeltochten of boottochten georganiseerd kunnen worden, loopt het festival veel inkomsten mis. Dat is een extra groot probleem omdat de organisatie buiten de garantieregelingen van de Rijksoverheid valt.

Amsterdam Light Festival is afhankelijk van particuliere donateurs. De organisatie is daarom een crowdfunding gestart. “Alle kunst die er staat kunnen we niet betalen,” zegt Ter Brugge. “Dus we hopen dat iedereen die wat kan missen doneert.”