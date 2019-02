Amsterdam legt uitbouwen van woningen aan banden

Het beleid is doorgeslagen. We zijn onze instrumenten kwijt Wethouder Marieke van Doorninck

Het gemeentebestuur komt met maatregelen, na talloze protesten in de stad van omwonenden die klagen over overlast en veranderingen in hun buurt: tuinen verdwijnen, beleggers bouwen gezinswoningen om tot appartementen en door al die kelders loopt het regenwater niet meer goed weg.



De bouwwoede heeft een ontwrichtend effect, aldus Van Doorninck.



De afgelopen jaren was het streven van Amsterdam om het huiseigenaren zo makkelijk mogelijk te maken een vergunning te verkrijgen, onder het mom van kleine overheid en minder regels. "Dat beleid is doorgeslagen," zegt van Doorninck. "We zijn onze instrumenten kwijt."



Vergunningen bevriezen

Het college gaat zodoende nieuwe regels invoeren. Stadsdelen mogen in bestemmingsplannen vastleggen dat ze vaker vergunningen eisen voor aan- en opbouw en die kunnen ze vervolgens weigeren.



Het kost veel tijd om een bestemmingsplan aan te passen en daarom geeft Van Doorninck stadsdelen de mogelijkheid om de boel te bevriezen: tot het nieuwe bestemmingsplan er is, worden geen vergunningen verstrekt. Zo'n bevriezing, in jargon: voorbereidingsbesluit, is al eens eerder toegepast bij de stop op nieuwe toeristenwinkels in het centrum. Sindsdien zijn er geen nieuwe ijssalons of wafelwinkels bij gekomen.



In Oud-West is het wapen al ingezet: daar moeten aanvragers van vergunningen rekening houden met een afwijzing.



Balans

Het is niet de bedoeling om helemaal geen vergunning meer te verstrekken, zegt Van Doorninck. Een gezin dat nog een kindje krijgt en in de stad wil blijven, moet extra ruimte kunnen creëren.