Amsterdam leek de dans te ontspringen, maar veel huizen dreigen tóch door prijsplafond te schieten

In de hele stad dreigen grotere en oudere woningen eerder door het prijsplafond te breken. Beeld Getty

Met het prijsplafond wil het kabinet huishoudens dit jaar beschermen tegen de hoog opgelopen energieprijzen. Het prijsplafond garandeert een vaste maximumprijs voor aardgas (1,45 euro) en elektriciteit (40 cent) voor de eerste 1200 kubieke meter gas en de eerste 2900 kilowattuur stroom op de energierekening in 2023.

Boven de 1200 kuub aardgas zijn huishoudens overgeleverd aan de gasprijs uit hun energiecontract en die kan zomaar het dubbele zijn van die 1,45 euro. Toen het kabinet het prijsplafond bekendmaakte, verwachtte het dat 50 tot 60 procent van de bevolking daaronder zou blijven. Omdat veel mensen hier klein behuisd zijn, viel te verwachten dat dit ook zou gelden voor de meeste Amsterdammers.

Tegenvaller

Maar dat valt tegen, blijkt uit een nieuwe kaart van het gemeentelijk statistiekbureau O&S. Op maps.amsterdam.nl/energieprijsplafond is voor postcodegebieden van vijftig tot honderd huishoudens een inschatting gemaakt of Amsterdammers hier gemiddeld meer verbruiken dan 1200 kuub aardgas. Daarvoor hebben de onderzoekers cijfers gekregen van netbeheerder Liander over vorig jaar, dezelfde cijfers waaruit eerder bleek dat Amsterdammers zo’n 8 procent minder gas verbruikten dan een jaar eerder.

Op de kaart springen grote delen van het centrum en Zuid er meteen uit: oudere woningen, en daarom niet goed geïsoleerd. En vergeleken met De Pijp of oude delen van West en Oost wonen Amsterdammers in de binnenstad of de rest van Zuid vaak ruimer. Ook in andere wijken vallen dit soort grote lijnen op, van de dijklinten in Noord tot de villa’s van Buitenveldert: grotere en oudere woningen dreigen eerder door het prijsplafond te breken.

Niet alleen de gegoede buurten

Met een goed inkomen in dit soort gegoede buurten is dat nog wel op te brengen en anders lijkt het financieel mogelijk om te investeren in betere isolatie. Op de kaart valt echter nog iets op: ook buurten waar veel bewoners het níét breed hebben, komen gemiddeld boven het prijsplafond uit. Dan gaat het bijvoorbeeld om delen van de ronduit arme Vogelbuurt en Kadoelen in Noord, grote delen van Holendrecht in Zuidoost en stukken van Geuzenveld, Slotermeer en Osdorp.

Het is goed om te bedenken dat het gaat om gemiddelden. De kaart geeft een indicatie, benadrukken de onderzoekers. Ook gaat het op de kaart alleen om aardgas en niet om elektriciteit. Sterker nog, de buurten met een warmtenet zijn niet meegenomen. Verder wordt het verbruik in sommige buurten overschat omdat behalve woningen ook winkels in de cijfers zitten, als die een kleinverbruikersaansluiting hebben. Ten slotte dient gezegd dat voor wie elk dubbeltje moet omdraaien de gasprijs onder het prijsplafond al niet misselijk is en stukken hoger dan nog maar een paar jaar geleden.

Verduurzaming

“Ik schrik me rot,” zegt Anne Stijkel uit Holendrecht, die als ‘energiecommissaris’ het voortouw neemt bij de verduurzaming van haar buurt. Dat grotere eengezinswoningen in de wijk net boven het prijsplafond uitkomen, benauwt haar niet. Veel huishoudens drukken hun energielasten met zonnepanelen. Anders ligt het voor sommige appartementencomplexen: verouderd en er is veel armoede. Gelukkig wordt een deel de komende jaren al beter geïsoleerd. “Je prikt met je vinger zo door de kozijnen. Het zijn doortochtwoningen.”

Peter Hoogendijk, energiecommissaris in de Watergraafsmeer, ziet ook meteen het grote contrast binnen zijn wijk. Tegenover de huisjes in Betondorp, waar het verbruik te overzien lijkt, staan de ruimere woningen in Middenmeer. Daar komen veel mensen boven het prijsplafond uit, maar er lijkt financiële ruimte om te investeren in betere isolatie. “Je kunt verwachten dat ze daar niet onbemiddeld zijn.”

Deze kaart toont de noodzaak om snel en structureel woningen te isoleren, zegt wethouder Zita Pels (Duurzaamheid). Ze hoopt dat de kaart kan helpen bij de prioritering van het ‘isolatieoffensief’. “Voor mij staan de meest kwetsbare Amsterdammers daarin voorop.”