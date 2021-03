Amsterdam last een gedeeltelijke bouwstop in voor Zuidoost

Beeld Wonam

Dit blijkt uit een brief van de gemeente aan een projectontwikkelaar die Het Parool in handen heeft.

Het gaat om de gebieden Amstel III en Arenapoort. Daar worden dit jaar geen nieuwe initiatieven in behandeling genomen. “Er is voor het jaar 2021 helaas geen budget en daarmee ook geen capaciteit om nieuwe projecten op te starten,” staat in de brief naar een Amsterdamse projectontwikkelaar.

Geen budget

Een direct gevolg van de bezuinigingen is dat het ontwerp voor het Hondsrugpark is uitgesteld. De aanleg van dit park staat nog steeds op de planning, maar wordt doorgeschoven naar 2022. In totaal is er voor 10 procent van de projecten in die gebieden geen budget in 2021.

Vorig jaar bleek al dat de gemeente door de coronacrisis zeker 280 miljoen euro inkomsten misloopt, waardoor er bezuinigd moet worden. Amsterdam is hierin extra kwetsbaar vergeleken met andere Nederlandse gemeenten, omdat de begroting van de hoofdstad voor de helft uit eigen inkomsten bestaat.

Wel bouwen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Amsterdam wel gewoon doorgaat met bouwen. “In Zuidoost worden dit jaar 2500 woningen gebouwd, het merendeel daarvan in Amstel III, maar ook in Bijlmer Centrum en Arenapoort waarvan de helft in het middensegment.”

Toch zijn bezuinigingen onvermijdelijk en dat heeft gevolgen voor stadsdeel Zuidoost en Amstel III. “Als gemeente kunnen we niet alles tegelijk ontwikkelen. Dat is van alle tijden, maar geldt ook nu in tijden van crisis. De hele gemeentelijke organisatie heeft te maken met bezuinigingen, daarom kijken we kritisch naar de proceskosten die we maken en maken we scherpere keuzes. In Amstel III en Arenapoort zijn daarom een aantal projecten uitgesteld.”