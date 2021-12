Amsterdam langjarig in zee met producent haperend metrosysteem

Beeld REUTERS

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Egbert de Vries dat Amsterdam in januari een samenwerkingsovereenkomst met Alstom tekent die loopt tot en met 2029. De overeenkomst kan nog worden verlengd ‘tot het einde van de levensduur’ van het beveiligings- en verkeersleidingsysteem. Volgens De Vries is de langjarige overeenkomst een gevolg van het feit dat invoering van zo’n systeem ‘altijd een langjarig proces is’.

D66-raadslid Jan Bert Vroege reageert verontrust: “Ik snap hier niets van. Betekent dit dat we tot 2029 aan het klussen zijn, of dat het systeem dan al vervangen gaat worden door een ander?”

Het contract betekent mogelijk ook een verdere stijging van de kosten van het slepende project, dat al in 2012 begon. Destijds was een begroting van 178 miljoen euro uitgangspunt, inmiddels gaat het om 265 miljoen. Maar een nieuwe kostenstijging is niet Vroeges grootste zorg: “Ik ben bang dat het contract vooral aangeeft dat de problemen groter zijn dan men dacht en voorlopig niet zijn opgelost.”

Vroege gaat de kwestie donderdag in de gemeenteraad aan de orde stellen.

Complexe metroroutes

Vanwege de vele storingen moet De Vries de gemeenteraad maandelijks per brief informeren. Deskundigen wijten de problemen mede aan de complexe metroroutes in Amsterdam. Met uitzondering van de Noord/Zuidlijn, die een exclusief traject kent, delen de andere metrolijnen elkaars spoor. De internationaal gebruikelijke software die ervoor zorgt dat metro’s niet botsen en op tijd rijden, is daar niet op toegesneden. Bovendien heeft Amsterdam in tegenstelling tot veel andere steden geen uniform wagenpark, maar metrotreinen van wisselende lengtes en producenten, met van elkaar afwijkende deuren. Ook dat is ingewikkeld voor de beveiligingssoftware.

Invoering van het nieuwe systeem is herhaaldelijk uitgesteld, maar dit jaar is er dan mee begonnen. Vanwege vele storingen werd in september tijdelijk teruggevallen op het oude systeem, dat eigenlijk al lang was afgeschreven. Volgens De Vries zijn er dankzij recente aanpassingen aan de software van het nieuwe systeem wel verbeteringen doorgevoerd, die leiden tot minder rituitval en vertragingen. De laatste keer dat al het metroverkeer noodgedwongen tot stilstand kwam, dateert van drie weken geleden.

In de eerste helft van volgend jaar verwacht de wethouder nog meer vooruitgang dankzij weer nieuwe software. Vorige maand schreef hij aan de raad dat de problemen nog jaren kunnen duren.

‘Roekeloos en ondoordacht’

Karl Bergner, oud-voorzitter van het Metrocomité van de Europese brancheorganisatie van het openbaar vervoer, noemde onlangs in Het Parool de Amsterdamse besluitvorming rond de beveiliging van het metronetwerk ‘ondoordacht’ en ‘roekeloos’. Hij kent geen ander voorbeeld van een stad die zo lang en voor zoveel geld worstelt met signalling & control, zoals het systeem in het railjargon heet.