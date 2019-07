Amsterdam laat schuldeisers MC Slotervaart bungelen

Het stadsbestuur blokkeert een plan om alle schuldeisers van het failliete MC Slotervaart terug te betalen. Tot frustratie van de schuldeisers. ‘Verschrikkelijk wat de gemeente doet.’

Vastgoedbedrijf Zadelhoff wil de curator van MC Slotervaart zeker 45 miljoen euro betalen – genoeg om alle schuldeisers van het failliete ziekenhuis schadeloos te stellen. Dan kan het faillissement worden teruggedraaid en belandt de eigendom weer bij zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Met Zadelhoff willen zij het gebouw dan verhuren aan zorgaanbieders en geschikt maken voor woninghuur.

De gemeente weigert vooralsnog medewerking. Ze verlangt onderzoek naar de rol van Winter en De Boer in het faillissement en wil regie houden op de ontwikkelingen in het gebied. Het college is ook bereid het pand te kopen, maar biedt volgens de curator zeker 10 miljoen te weinig om alle schulden te voldoen.

Boven de markt hangt ook het dreigement van de gemeente om de grond te onteigenen en zo de eigendom te verkrijgen. Die opstelling stuit op onbegrip bij schuldeisers van het ziekenhuis.

Andreas van Lieshout, directeur juridische zaken Van Dorp Installaties. Tegoed: €120.290,80

“Deze week heb ik wederom een aansprakelijkheidsstelling de deur uit gedaan aan de gemeente, die haar positie en macht misbruikt. Om zomaar de erfpacht te beëindigen zonder chique oplossing voor de crediteuren…. Daar heb ik veel moeite mee. Het gaat om bedrijven grotendeels uit de regio van de gemeente zelf. Daar laat de gemeente de rekening liggen.

De curator heeft een fantastisch plan waarbij iedereen voor honderd procent krijgt terugbetaald. Door dat te blokkeren laat de gemeente alle 1400 crediteuren aan hun lot over.

Wij zijn leverancier en monteur van klimaatinstallaties. Wij gaan in totaal voor 2 ton de mist in. Dat komt doordat we ook schuldeiser zijn bij IJsselmeerziekenhuizen (vrijwel gelijktijdig met MC Slotervaart failliet verklaard, was ook eigendom van de MC Groep).

Voor Van Dorp is dat een hoop geld, al gaan we er niet failliet van. We zijn een familiebedrijf, ooit met 15 man gestart. Door snoeihard werken zijn we de crisis doorgekomen. Elke euro die we verdienen, hebben we hard nodig om in balans te blijven. Hoe vaak vis je bij een faillissement niet achter het net? Hier is een oplossing voorhanden, maar de gemeente dient niet het maatschappelijk belang.”

Ernst van Rookhuizen, technisch directeur Visser Elektrotechniek. Tegoed: €167.000

“Bij het faillissement deed de gemeente bijna niets voor de patiënten en toonde die nauwelijks interesse. Dan komt er een belangstellende met een bod waarbij de crediteuren kans maken op volledige compensatie, en mengt de gemeente zich erin zonder het belang van de crediteuren te wegen. Dit op grond van vraagtekens rond de integriteit van de heren Winter en De Boer (oud-eigenaren/bestuurders). Wordt de gemeente soms gesouffleerd door de zorgverzekeraar? Dit in ogenschouw nemend kun je je afvragen hoe betrouwbaar de politiek is en wat de echte beweegredenen zijn.

Wij zijn gestart in het Slotervaart met de eerste private eigenaar (Jan Schram) Toen die het ziekenhuis overnam, had de gemeente haar handen er al van afgetrokken. Als hij er toen niet was ingestapt, was het ziekenhuis destijds al failliet gegaan.

Als elektrotechnisch installateur waren we continu bezig binnen het Slotervaart. Het varieerde van klein onderhoud tot grote verbouwingen. Het faillissement zagen we niet aankomen. We kenden natuurlijk de geruchten, maar die waren er altijd bij het Slotervaart. Een dag voor de surseance (23 oktober 2018) hebben we een nieuwe MRI opgeleverd, dat wil zeggen de installatie daaromheen. Daar komt bij dat de oudste factuur die openstond uit september was.”

Kees Dijkman, aannemer. Tegoed: €62.800

“Het openstaande bedrag gaat om lonen voor inhuur plus materiaal voor de levering van de laatste MRI. Tot het laatst toe heb ik in het ziekenhuis gewerkt. Toen ik die ochtend (23 oktober 2018) naar huis ging, zeiden ze: het bestuur komt met een mededeling. Ik dacht: het zal wel. Thuis kreeg ik een belletje dat ze in surseance van betaling waren. Ik schrok enorm.

Ik heb een eigen bedrijf zonder personeel. Als ik deze rekening niet vergoed krijg, is dat een hele hap uit mijn pensioen. Ik ben 69. Ik wilde nog een halfjaar doorwerken, tot en met april, maar in oktober was het klaar.

Vanaf 2007 was ik vaste aannemer in het ziekenhuis. Ik ben gevraagd door meneer Schram, die net eigenaar was geworden. Die kende ik goed, ik kom ook uit Beverwijk. Er liepen nog andere mensen rond voor een verbouwing. ‘Die schoppen we weg,’ zei hij. Ik heb er naar volle tevredenheid gewerkt. Eerst deed ik er andere opdrachten bij, daarna werkte ik alleen nog voor het Slotervaart.

Ik vind het verschrikkelijk wat de gemeente doet. Ik snap er niks van. Als alle schuldeisers kunnen worden uitbetaald, werk je daar toch aan mee?”

Peter van der Kuil, Installatie- en Loodgietersbedrijf J&P. Tegoed: €279.000

“Ik heb 30 jaar in het ziekenhuis rondgelopen. Eerst voor mijn vorige werkgevers, en later toen ik voor mezelf was begonnen. Ik zei altijd: het Slotervaart is de Lidl van de ziekenhuizen. Dat bedoel ik positief. De Lidl is een belangrijke speler in de supermarktsector.

Ik hield me met van alles bezig: water, riool, klimaat, onderhoud. Dat van de gemeente, dat is een krankzinnig verhaal. Iedere curator die voor elkaar kan krijgen dat alle schuldeisers worden betaald, die doet dat toch?

Ja, dat bedrag heeft wel impact. Iedereen vraagt altijd: zag je dat faillissement niet aankomen? Nou, nee. Ja, er was betalingsachterstand, maar dat is bij andere zorginstellingen niet anders. Ik heb ze allemaal gehad hier in de stad. Soms doen ze er 60 dagen over, soms 120, soms 180.

Een week van tevoren heb ik nog een operatiekamer afgeleverd met nieuwe apparatuur. Als je ook ziet wat er de afgelopen jaren allemaal verbouwd is in het ziekenhuis, dat maakte het nog onverwachter. Er is geïnvesteerd in een bloedbank, het Antoni van Leeuwenhoek nam zijn intrek in het gebouw. Dat was allemaal, van recente datum.”