Amsterdam laat laadpalen langzamer werken als stroomnetwerk druk is

Een laadpaal in het centrum van Amsterdam. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Meer laadpalen in Amsterdam gaan op termijn met flexibele laadsnelheden werken. Als veel auto’s tegelijk opladen en er weinig capaciteit op het elektriciteitsnet is, gaat er tijdelijk minder stroom richting de stekkerauto’s.

Het elektriciteitsnet worstelt in Amsterdam met capaciteitsproblemen. Die worden verergerd doordat stroomvreters als elektrische auto’s ’s avonds vaak tegelijk aan de laadpaal staan. Door de snelheid van opladen te laten meebewegen met het aantal aangekoppelde auto’s, is het net hier beter tegen opgewassen.

In Amsterdamse wijken werken 126 laadpunten al ongeveer een jaar zo. Uit de proef bleek dat automobilisten daar weinig van merkten. De auto’s staan meestal langer gekoppeld dan nodig is om op te laden. Alleen voor de 13 procent die kort parkeerde, was de accu minder vol dan zij misschien hadden verwacht. Daarover zijn geen klachten binnengekomen.

Drie keer zoveel ruimte

Voor netbeheerder Liander is het voordeel dat per laadpaal minder capaciteit hoeft te worden vrijgehouden voor de piekbelasting die het laden van een elektrische auto meebrengt. Daardoor ontstaat op het elektriciteitsnet meer ruimte voor laadpalen, ruim drie keer zoveel zelfs. De flexibele laadsnelheden kunnen extra investeringen in een zwaarder stroomnet voorkomen.

Extra voordeel is bovendien dat auto’s meer stroom krijgen op momenten dat er veel energie beschikbaar is op het elektriciteitsnet, als de zon schijnt in een wijk met veel zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook zo’n piek kan het elektriciteitsnet beter verwerken als de laadpalen met een flexibele snelheid gaan laden.