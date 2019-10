Amsterdam krijgt vast meldpunt achterstallig onderhoud

Huurders die last hebben van schimmel of lekkage konden sinds vorig jaar tijdelijk de gemeente om hulp roepen. Dat bleek zo succesvol dat de gemeente nu een permanent meldpunt voor achterstallig onderhoud aan huurwoningen opent.

In een jaar tijd kreeg de gemeente ruim tweehonderd meldingen binnen van mensen die last hadden van schimmel, lekkage, tocht of scheuren in hun woning en die er met hun huurbaas of vereniging van eigenaren niet uitkwamen. Na hulp van de gemeente is bekend dat de problemen in zeker veertig woningen zijn verholpen, terwijl sommige trajecten om een probleem op te lossen nog lopen.

Genoeg aanleiding om permanent Amsterdamse huurders bij te staan, vindt de gemeente, daarom is er nu het Meldpunt Woningonderhoud. Huurders kunnen online hun klachten insturen waarna het stadsdeel de ernst en het eerdere contact met de verhuurder bekijkt. Daarna worden bewoners doorverwezen naar Stichting !Woon of legt het stadsdeel de huisbaas een termijn op waarin de gebreken verholpen moeten zijn. Als dat niet genoeg is, kan het stadsdeel een handhavingsbesluit of zelfs dwangsom opleggen.

‘Alle Amsterdammers moeten in een woning van goede kwaliteit wonen’, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) in een persbericht. ‘Maar de gemeente kan bij achterstallig onderhoud vaak niet of nauwelijks ingrijpen, omdat de eigenaar van een woning verantwoordelijk is. Met de oprichting van het meldpunt hebben we toch een rol voor onszelf opgeëist om slecht onderhouden woningen te verbeteren.’