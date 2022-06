Amsterdam krijgt tóch zijn eerste queer gym, in de Dapperbuurt

Senn van Beek. Beeld Nina Schollaardt

Senn van Beek (32) begon eind vorig jaar een crowdfundingcampagne voor de sportschool. Die was niet bijzonder succesvol: van de benodigde 50.000 euro werd slechts 14.000 euro opgehaald. Het geld was vooral nodig voor de locatie. Van Beek, personal trainer en voedingscoach van beroep, liet het er niet bij zitten en voerde een enquête uit onder 157 queerpersonen. 37 procent van de ondervraagden zei zich niet veilig te voelen in een reguliere sportschool. “Dat gaf voor mij de drive om door te gaan met zoeken.”

De gemeente Amsterdam hielp bij de zoektocht naar een geschikte locatie. Die was niet makkelijk: eerder vertelde Van Beek er door een enkele makelaar op gewezen te zijn dat een queer sportschool ‘in Nederland niet nodig was, omdat we hier toch al tolerant genoeg zijn’.

Mentale en sociale kracht

De oplossing lag uiteindelijk op een dag gewoon voor Van Beeks neus, op Funda: een pand van 75 vierkante meter in de Dapperbuurt. De sleutel moet nog overhandigd worden, dat gebeurt op 1 juli, maar de verhuurders waren enthousiast over het plan van de queer gym. Van Beek blijft doorzoeken naar een tweede, grotere locatie, die volgend jaar geopend moet worden.

In de gym is er vooral ruimte voor trainingen met groepen van zes tot acht personen. “Het gaat om krachttraining,” legt Van Beek uit. “Niet alleen fysieke , maar ook mentale en sociale kracht.” Het lesprogramma moet nog precieze invulling krijgen: op dit moment zoekt Van Beek coaches die in de gym willen werken.

De opening is tijdens de Pride Week (1-5 augustus), op 8 augustus gaat de sportschool regulier open. Een lidmaatschap zal 25 tot 50 euro kosten. Van Beek wil met een betalingsregeling of korting echter ook leden werven die het abonnementsgeld niet kunnen betalen.