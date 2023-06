Amsterdam krijgt speciale euromunten ter ere van 750-jarig bestaan

Een gevelsteen van het wapen van Amsterdam, dat ook ook de nieuwe munt verschijnt. Beeld Sophie Saddington

De kunstenaars die de munt gaan ontwerpen moeten nog worden geselecteerd, meldt staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. De munt ter ere van de KNRM wordt in de eerste helft van volgend jaar geslagen en uitgegeven. Die van Amsterdam volgt in de tweede helft van het jaar. De verzamelaarsmunten van 5 of 10 euro gelden als wettelijk betaalmiddel in Nederland.

In oktober 2024 start Amsterdam de vieringen van het jubileumjaar. In 1275 vestigden de eerste boeren en vissers zich aan de oevers van de Amstel en het IJ. In dat jaar werd voor het eerst de naam Aemstelledamme gebruikt. ‘In de loop van de eeuwen groeide Amsterdam uit tot de hoofdstad van Nederland. Dit belangrijke jubileum verdient daarom een munt,’ aldus de Rijksoverheid in een persbericht.

Eerdere jubileummunt

Het is niet voor het eerst dat Amsterdam een jubileummunt krijgt. Ook voor de viering van Amsterdam 700 jaar werd een speciale munt geslagen. Op die zilverkleurige munt, die luistert naar de naam Mokum 700 jaar Florijn, stond het wapen van Amsterdam afgebeeld. De munt was vijftig cent waard.

Ook dit jaar wordt er een verzamelaarsmunt uitgebracht, om te herdenken dat de Nederlandse regering vijftig jaar geleden belangenvereniging COC, die opkomt voor lhbtq’ers, officieel erkende. Eerder, in maart, werd er een munt uitgegeven ter ere van de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao. Die is sinds 1997 UNESCO Werelderfgoed.