Amsterdam krijgt nieuwe club: queerfeest Spielraum opent Club Raum nabij Sloterdijk

Een fysieke plek creëren voor de Amsterdamse queergemeenschap is volgens initiatiefnemers Sven Bijma en Diego Meijers hard nodig. De club zal ruimte bieden aan ‘diegenen die behoefte hebben aan een plek om eindelijk zorgeloos vrij te zijn’, in een tijd waarin de twee een flinke toename zien van haat en geweld jegens lhbtq’s. “We hebben een dringende behoefte aan een plek waar we onszelf en elkaar weer kunnen vieren, omdat het gevaar van louter bestaan als queer of trans persoon nog steeds niet afneemt.”

Club Raum zal huizen in een oud bedrijfspand, een complex uit de jaren zestig met industriële details en lichte zalen in de buurt van station Sloterdijk. Verdere details over de locatie blijven vooralsnog in nevelen gehuld. Ook is onduidelijk hoelang er van dit pand, dat de organisatie heeft gevonden via Temporary Palaces, gebruik gemaakt kan worden.

Naast de nachtprogrammering wil Club Raum ook een nachtelijke broedplaats worden. Zo komt er ruimte voor artistieke evenementen en educatieve bijeenkomsten gericht op de queercommunity, zoals informatieavonden over mentale gezondheid binnen het nachtleven en over veilige intimiteit.

Verder worden er nieuwe residents aan het team toegevoegd. Dat zijn dj’s die als vaste gezichten terugkomen en nauw aan de organisatie verbonden zijn. Spielraums bekendste resident is de Amsterdamse KI/KI, die wereldwijd is uitgegroeid tot een van de populairste dj’s van dit moment. Daar komen nu nieuwe opkomende en lokale artiesten bij, zoals Fafi Abdel Nour. Ook bindt Club Raum internationale regulars aan zich, onder wie Sedeff Adasï, Bashkka en Angel D’Lite.

Club Raum wordt de eerste Amsterdamse queerclub volledig gericht op undergroundstromingen uit de elektronische muziek. Op plekken als Club Nyx in Centrum zijn die ook te horen, maar daar worden ook commerciëlere stijlen gedraaid. De jaren negentig kenden natuurlijk de legendarische RoXY – weliswaar een open minded club en een veilige haven voor queers, maar geen ‘officiële’ queerclub.

Bijma en Meijers begonnen Spielraum in 2017, als een feest voor vrienden. Dat groeide al snel uit tot hét Amsterdamse queerfeest gericht op elektronische muziek. Keer op keer zijn edities binnen een mum van tijd uitverkocht. Over wat de plannen met het feest Spielraum nu zijn, willen de organisatoren niets zeggen. Bijma: “Dat komt later.”

De twee mannen achter het queerfeest gaven vorig jaar in een interview met Het Parool al aan de ambitie te hebben een eigen club te beginnen. “De behoefte aan zo’n plek voor queers is er absoluut,” zei Meijers toen. “Maar je loopt tegen de hoge kosten aan. Om niet te beginnen over een pand.”

Hij doelde op initiatiefnemers die worstelen met het vinden van geschikt vastgoed, onder meer vanwege de grote bevolkingsdruk in de stad, de hoge huren en de regels waaraan moet worden voldaan. Clubs worden al jaren naar de rand van de stad gedrongen, maar ook daar is nu nauwelijks plek meer.

De komst van Club Raum is een welkome toevoeging aan het Amsterdamse clublandschap. Sissi’s in Oost zal binnenkort de deuren sluiten en begin januari zal ook De School (West) definitief dichtgaan. Goed nieuws kwam er onlangs ook: Garage Noord en Skatecafé, beide in het Hamerkwartier in Noord, mogen drie jaar langer openblijven en binnenkort opent het tijdelijke Club Echo in een tunnel bij de Johan Cruijff Arena.

