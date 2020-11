Amsterdam krijgt nieuw park ter grootte van Vondelpark

Een eiland met een ‘sterk natuurlijk karakter’. Zo presenteert de gemeente Amsterdam de plannen voor Buiteneiland, het sluitstuk van IJburg dat komende jaren wordt aangelegd in het Markermeer. Er komt onder meer een nieuw park van het formaat van het Vondelpark. Amsterdammers kunnen vanaf dinsdag reageren op de plannen.

Buiteneiland completeert de zogeheten IJburgarchipel. Het is onderdeel van de tweede fase van IJburg, waarvan ook Centrumeiland en Strandeiland deel uitmaken. De plannen zijn dinsdag vrijgegeven door het Amsterdamse college van B&W.

De nadruk ligt bij dit eiland voornamelijk op de natuur en recreatie. Zo zijn er plannen voor de aanleg van een park ter grootte van het Vondelpark en is 5,5 hectare gereserveerd voor sportvelden. In de huidige plannen wordt rekening gehouden met de bouw van maximaal 500 woningen op het eiland. Dat is een stuk minder dan op Centrumeiland en Strandeiland, waar respectievelijk 1500 en 8000 woningen (komen te) staan.

Start aanleg in 2022

De aanleg van het het Buiteneiland start in 2022-2023 en gaat ongeveer twintig jaar duren. Die lange ontwikkelingstijd komt doordat het eiland ‘volledig circulair wordt aangelegd met hergebruikte grond uit andere delen van de stad’. Zo schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een persbericht. Tussentijds zullen er al wel steeds delen worden opgeleverd voor gebruik.

Amsterdammers kunnen een rol spelen bij de vormgeving van het laatste eiland in het Markermeer. De inspraakperiode loopt tot 21 december van dit jaar. Na die periode worden de reacties bekeken en 'waar mogelijk’ verwerkt in het plan. Vervolgens wordt de projectnota opnieuw voorgelegd aan het college van B&W, waarna in het voorjaar van 2021 een definitieve vaststelling volgt.