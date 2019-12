Amsterdam krijgt meldpunt voor ‘mensen met onbegrepen gedrag’

Een opvangkamer voor verwarde personen. Beeld ANP

Het meldpunt moet de politie helpen ontlasten. Die kreeg vorig jaar nog 7760 meldingen binnen over verwarde personen.

Bij niet-acute meldingen stuurt de GGD iemand uit het wijkteam op de persoon af. Ook lopen er twee pilots om mensen met verward en crimineel gedrag beter te begeleiden, waardoor er hopelijk ook minder meldingen terechtkomen bij de politie.

De zorg voor het vervoeren van verwarde mensen is al langer uit handen van de politie. Dat wordt gedaan door psycholance, een ambulance speciaal toegerust op mensen met psychische nood. Daarvan rijden er zes rond in Amsterdam.

Druk

Al deze maatregelen moeten zorgen voor meer continuïteit in de zorg voor mensen met verward gedrag. Zo hoopt Amsterdam de druk op de politie te verlichten. De politie kan het werk niet aan door het vertrek van honderden agenten in twee jaar en het gebrek aan nieuwe aanwas.

Hoe de aanpak voor ‘mensen met onbegrepen gedrag’ er precies uit gaat zien, moet duidelijk worden in een brief van wethouder Simone Kukenheim (Zorg). Zij zal deze binnenkort naar de gemeenteraad versturen.

Het meldpunt van de GGD Amsterdam is vanaf 1 januari 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week.

Vorig jaar kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid aan dat er een landelijk meldnummer zou komen voor ‘verward gedrag’. Dat is er nog steeds niet. Blokhuis streeft het nummer per 1 januari in de lucht te hebben, schreef hij eerder aan de Tweede Kamer.