Amsterdam krijgt meer sociale huur. Maar de huur gaat sneller omhoog

Het aantal goedkope, sociale huurhuizen in Amsterdam moet na een jarenlange daling weer stijgen, met 750 per jaar. Dit betekent wel dat de huren sneller omhoog gaan.

Om een stijging van sociale huurhuizen voor elkaar te krijgen, moeten corporaties elk jaar 2500 goedkope huurwoningen opleveren, zo blijkt uit de afspraken die corporaties met de gemeente en huurders hebben gemaakt over de woningbouw tot 2023. Elk jaar ‘verdwijnen’ zo’n 1750 sociale huurwoningen, door huurstijging en verkoop door corporaties. Het nettoresultaat: 750 sociale huurwoningen per jaar erbij. Dat zijn er, tot 2023, drieduizend.

Dit zou een trendbreuk zijn, want de betaalbaarheid van Amsterdamse huizen neemt snel af. In 2011 behoorde nog 65 procent van de Amsterdamse woningen tot de sociale huur, inmiddels is dat zo’n 55 procent. Dat is overigens nog altijd meer dan gemiddeld.

“Hiermee komt een einde aan een kwart eeuw van krimp,” aldus wethouder Laurens Ivens. De groei van de sociale sector had wat hem betreft groter mogen uitpakken. “Dit is te weinig om de tekorten weg te nemen,” zegt hij. De financiële mogelijkheden van corporaties zijn echter beperkt.

De oplevering van 2500 huurwoningen per jaar is in lijn met het coalitieakkoord, al hadden GroenLinks, D66, PvdA en SP gehoopt op minder verkopen en een hoger nettoresultaat.

Egbert de Vries, voorzitter van AFWC, de koepel van Amsterdamse woningbouwcorporaties, verwacht dat 2500 per jaar haalbaar is. “Maar alles moet wel meezitten.” De bouw kampt namelijk met de nodige problemen, van stikstof tot personeelstekorten. En dan stelt de gemeente ook nog eens strenge duurzaamheidseisen.

Maximaal haalbare

Huurders betalen de komende jaren een prijs. In 2021, 2022 en 2023 zullen de huren harder stijgen, met de inflatie plus één procent, in lijn met de landelijke afspraken tussen huurders en corporaties. Dat zou met de huidige inflatie neerkomen op 3,7 procent per jaar.

Een flinke verhoging, zegt Eva Visser namens de huurderskoepels. “Dit is moeilijk uit te leggen aan onze achterban,” erkent ze. “Maar het is voor ons het maximaal haalbare.” Ze wijst naar het kabinet, dat een heffing oplegt aan corporaties, die dit jaar neerkwam op 1,7 miljard. “Een deel hiervan komt bij huurders terecht.”

Corporaties gaan ook meer huizen voor de middeninkomens bouwen, met een huur van 720 tot 1009 euro per maand. Het aantal middeldure huurhuizen moet elk jaar met 275 stijgen tot in totaal zo’n zevenduizend in 2023. Hiermee haalt het college zijn ambitie nog lang niet: een toename van 1670 per jaar. Daarvoor is de stad aangewezen op commerciële vastgoedpartijen, maar die laten Amsterdam al enige tijd links liggen: te duur, te weinig rendement.

Daarom zullen de vier coalitiefracties in de gemeenteraad een motie aannemen die wethouder Laurens Ivens opdraagt de vastgoedbeleggers tegemoet te komen. “Er moet een schepje bij,” zegt Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66.

In de praktijk komt dit neer op een lagere grondprijs en instemmen met de eis van beleggers dat de huren sneller mogen stijgen, ook met de inflatie plus één procent. “Hiermee trekken we de boel weer vlot,” zegt Van Dantzig.