Amsterdam krijgt Luther Museum

"In de ­zeventiende eeuw was een derde van alle Amsterdammers luthers," zegt Tonko Grever. De oud-directeur van het Museum Van Loon is aangesteld als kwartiermaker van het nieuwe museum, dat deze zomer moet ­openen.



"Veel welvarende kooplieden waren luthers. Een groot aantal gebouwen in de stad herinnert aan die rijke tijd: neem alleen al de ronde kerk op het Singel en de oude Lutherse kerk, die nu de aula is van de Universiteit van Amsterdam."



Topstukken

Ook is er veel kunst in handen van de Lutherse kerk. Waar Calvijn weinig moest hebben van kunst, vond ­Luther het prima als kunst mensen dichter bij het geloof bracht. Het ­luthers erfgoed is daar dan ook naar: topstukken van het museum zijn De doop van de kamerling van Van Ruysdael en portretten van Luther en zijn ouders uit de school van Cranach.



Ook zal veel zilverwerk te zien zijn - lutheranen gelden als uitbundiger dan calvinisten. Grever: "Ze worden vaak de katholieken onder de protestanten genoemd."