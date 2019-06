Amsterdam krijgt klimaatklok voor CO2-budget

Beeld Shutterstock

Dat heeft de gemeenteraad vanmiddag besloten na een motie van GroenLinksraadslid Jasper Groen. Hij stelt voor de klok weer te geven op de website van de gemeente, maar ook op informatieborden in gemeentepanden en in de vergaderzaal van burgemeester en wethouders.

Verder speelt Groen met de gedachte de klok te projecteren op beeldbepalende gebouwen in de stad. “Denk bijvoorbeeld aan een projectie op het Paleis op de Dam tijdens Earth Day.”

De klimaatklok gaat uit van een Amsterdams CO2-plafond, het totaal wat de stad nog mag uitstoten. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat het stadsbestuur zo’n CO2-budget moet berekenen als lokale vertaling van de broeikasgassen die wereldwijd nog uitgestoten mogen worden voordat de opwarming van de aarde boven de 2 graden uitkomt.

Meer urgentie

Een klimaatklok zal zorgen voor meer urgentie en bewustzijn van het klimaatprobleem, verwacht Groen. Uiterlijk in het najaar van 2020 verlangt de gemeenteraad een berekening van het Amsterdamse klimaatbudget van het stadsbestuur. Op basis daarvan kan dan de klok worden gemaakt.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) maakt nog wel het voorbehoud dat nog maar moet blijken of het mogelijk is om zo’n Amsterdams budget te berekenen. Daarom wil ze eerst advies inwinnen. “Gaan we uit van 2 graden of van 1,5 graad? Hoe groot is het Amsterdamse aandeel in de klimaatverandering? En met hoeveel zekerheid presenteren we die cijfers?”

De gemeenteraad heeft ook besloten een ‘klimaatcrisis’ af te kondigen. Volgens initiatiefnemer Bij1 is Amsterdam daarmee de eerste Nederlandse gemeente die het voorbeeld volgt van steden als Londen en San Francisco. Actiegroep Extinction Rebellion riep de gemeente hiertoe op met een begrafenisstoet langs de grachten.