Amsterdam krijgt kinderburgemeester

De kinderburgemeester wordt een leerling uit groep zeven of acht. De gemeente zal in oktober campagne voeren om uit elk stadsdeel een kandidaat te kunnen nomineren. Alle genomineerden komen in een kinderraad.

Wil van Soest, raadslid van Partij van de Ouderen, heeft het initiatief hiertoe genomen, dat door het college is omarmd. Woensdag staat het voorstel op de raadsagenda.

Volgens Van Soest is het niet vreemd dat nota bene de Partij van de Ouderen dit initiatief neemt voor de jongste bewoners van de stad. “Ik heb zelf kleinkinderen, die mij regelmatig vragen: waarom doen we dit of dat niet? Zo kwam ik op dit idee. Het is tijd dat kinderen gaan meepraten over zaken die hen aangaan.”

De kinderburgemeester heeft een representatieve functie, naast de echte burgemeester Femke Halsema, bijvoorbeeld tijdens de intocht van Sinterklaas.

De kinderraad zal vier keer per jaar bijeenkomen, op een woensdagmiddag, om te praten over een door de kinderen gekozen thema. De kinderombudsman maakt hierover een verslag.

Het gemeentebestuur verwacht dat de verkiezingen van een burgemeester zullen bijdragen aan de kennis van de lokale politiek ­onder jongeren. Ook krijgen ze ­inzicht in hoe de politiek werkt.