Amsterdam krijgt geen meldpunt voor nummers drugskoeriers

Drugsgebruik

Het harddrugsgebruik onder volwassen Amsterdammers stijgt. In 2012 had 10 procent van de Amsterdammers nog binnen een jaar gebruikt, in 2016 was dit opgelopen naar 16 procent.



Van alle Amsterdammers heeft 31 procent ooit harddrugs gebruikt. In het centrum (45 procent) en in West (43 procent) zijn de aantallen het hoogst. Amsterdammers uit Zuidoost (15 procent) en Nieuw-West (16 procent) hebben het minst vaak ooit harddrugs gebruikt.



Amsterdam werkt met de politie en het openbaar ministerie samen om het drugsgebruik in de stad te verminderen. Het college meldt dat undercoveragenten nu al koeriers met verkregen verdachte telefoonnummers opsporen.