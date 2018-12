Amsterdam krijgt energie van snoeihout uit de regio

De energiecentrale komt in handen van energiebedrijf AEB Amsterdam dat nu al energie levert aan 320.00 woningen en verantwoordelijk zijn voor de warmte in 30.000 huizen. Door de nieuwe centrale moet daar nog eens elektricteit voor 27.000 huishoudens en warmte voor 25.000 huizen bijkomen.



In de nieuwe energiecentrale wordt 110.000 ton afvalhout omgezet naar energie. Dat afvalhout is niet geschikt voor hout- of papierverwerking. Het gaat voornamelijk om takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten afkomstig van houtbewerkers in de omgeving van Amsterdam.



De gemeente heeft de doelstelling geformuleerd in 2040 volledig aardgasvrij te zijn, met deze nieuwe centrale wordt daar weer een stap in gezet. Eerder werd al bekend dat Amsterdam wilde experimenteren met aquathermie, het prodcueren van warmte uit water.